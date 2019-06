Restaurantes secretos en la Costa Brava

Si tienes pensado viajar a la Costa Brava, si decides pasar allí tus vacaciones, debes saber que es uno de los lugares de España donde vas a poder encontrar una gastronomía excepcional. La cocina ampurdanesa auna excelentes pescados y mariscos, productos típicos de la costa, con frutas y productos del campo y de la huerta. Y de la montaña carnes, quesos y productos silvestres. Esta mezcla ha dado a la cocina una gran variedad de gustos y contrastes con una peculiar excelencia en los platos de mar y montaña. El mayor secreto de la cocina ampurdanesa es la calidad de los productos autóctonos, el arroz de Pals, la gamba de Palamós y el pescado de la Costa Brava, acompañados de las verduras y hortalizas, que, frescas o cocidas, son el ingrediente fundamental de sabrosas ensaladas, guisos o estofados. Pero la cocina no se mantiene viva sólo por la tradición, sino también por la innovación, la experimentación y la creación de nuevos platos. Y en esto, los fogones ampurdaneses no se han quedado atrás. Grandes restaurantes, algunos dentro del circuito más conocido, han dado gran fama a la región. Innovación, calidad y sorpresa son factores que han hecho de la cocina de nuestro país una cocina de vanguardia. La imaginación de Ferran Adrià, o del recordado Santi Santamaria o de los hermanos Roca han dado varias estrellas Michelin a la zona. Ferrán Adriá rompió moldes con su famoso Bulli. Pero hay muchos más. Este es un viaje gastronómico, no solo de escalivadas, ensaladas, manzanas rellenas de carne, fricandós, platillos, asados, sepia con guisantes, suquets de pescado, arroces, pollo con cigalas o cremas vive la Costa Brava. Esta es nuestra selección. Restaurante L'IBÉRIC Valls, 11. Ullastret, Girona. Tel. 972 757108 Este restaurante tradicional y familiar se esconde en una calle de Ullastret, en el interior del 'Empordá. Mantiene sus esencia desde hace años pero sin dejar de reinventarse. Ceviche de pulpo, sardinas con cebolla o un espectacular Suquet de Mar destacan entre sus suculentas especialidades. Aquí lo típico es empezar con un pica pica y después si aún te animas, puedes pedir un segundo plato. Y no olvides dejar sitio para el postre. Prueba las anémonas y si te gustan los caracoles, esta es también una de sus especialidades. Tienen una carta de vinos extensa. Restaurante TOC AL MAR Platja D'Aiguablava, Begur, Girona. Tel. 972 1133232 o 674020273 A pie de playa, en una cala preciosa de aguas cristalinas, Toc al Mar, es una propuesta gastronómica mediterránea auténtica. Un chiringuito Deluxe coqueto y agradable. Su especialidad son los pescados a la brasa, frescos y pescados por los pescadores de la zona. Langostas rojas del Cabo de Begur, gambas de Palamós, pulpo de roca a la brasa con salsa de romesco, y por supuesto, arroces. Además de comidas, aperitivos y cenas, en Toc al Mar hay veladas con música en directo y estupendos Gin Tonics. Restaurante BO.TIC Carretera C-66 Giróna a Palamós, km 11,5, Corça. Girona. Tel. 972 630866. Reconocido con una estrella Michelin en 2010, Bo.Tic es una propuesta gastronómica creativa, de autor, innovadora e inspirada en la esencia de la cocina tradicional ampurdanesa. Ubicado en un antiguo molino harinero, Albert Sastregener, ha trabajado en los mejores restaurantes de Cataluña, algunos con estrellas Michelin. Joven y emprendedor, ha convertido a Bo Tic en un referente de la cocina internacional. Cocina elaborada y de mercado que no deja indiferente a nadie. Restaurante CASAMAR Calle del Nero 3, Llafranch, Girona. Tel 972 300104. En la bellísima localidad de Llafranch, al lado de Calella de Palafrugell, el restaurante Casamar ofrece una cocina de productos frescos de temporada en un entorno incomparable con vistas al mar. Tienen un excelente menú degustación y platos tan suculentos como el arroz al estilo de de Cambrils, ensalada de queso de Cantal con tapenade y vinagreta de frutos secos o el Canetó asado con pera Williams y salsa de moscatel. Casamar se ha convertido en uno de los restaurantes de referencia en la zona. Restaurante EL CELLER DE CAN ROCA Calle de Can Sunyer 48, Girona. Tel. 972 22 21 57 Simplemente uno de los mejores restaurantes del mundo. Con tres estrellas Michelin, aquí lo difícil es conseguir mesa. El sistema de reservas es a once meses vista, así que con mucha calma, hay que esperar y no dejar pasar la oportunidad de comer o cenar en este número uno. Dirigido por los tres hermanos Roca, no tiene parangón. Tenía que estar en esta lista sí o sí. Especializado en cocina tradicional catalana, siempre innovando y creando, este restaurante es fantástico. Mucha suerte y a por tu reserva. Restaurante COMEDOR VERDOR Ctra. Torroella de Montgrí a Pals km 10, Pals. Tel. 610 562 304 En una onda completamente distinta, este encantador restaurante esta escondido en la carretera que va de Torroella de Montgrí a Pals en el kilómetro 10. En la parte de atrás del Hotel Lindos Huéspedes, este embriagador restaurante está abierto solo en verano y por la noche. En un sendero rodeado de un pequeño bosque de bambú, en un agradable entorno rodeado de plantas aromáticas y un huerto. Su carta tiene pocos platos pero todo buenísimo. Ensalada de tomates, Carpaccio de queso manchego, Pasta con verduras, Pescado fresco y Hamburguesa. Los vegetales son de su propio huerto ecológico de Torroella. Y el pan es casero. Un restaurante especial para parejas, muy íntimo. Restaurante CAN CLIMENT PLATILLOS Calle Pi i Ralló 8, Begur. Tel 972 022502. Este pequeño restaurante en Begur, es simplemente sorprendente. A base de platillos tan elocuentes como lasaña translúcida de Ceps, Foie-Gras a la cerveza negra con alcachofas y olivas Lio o revoltillo de espárragos del bosque con Gelé de trufa, conquistará tu corazón. El local es coqueto y pequeño por lo que conviene reservar. Un restaurante estupendo para una cena con amigos.