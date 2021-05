Un recorrido a través de los pueblos con los nombres más raros

Es el momento de hacer un recorrido por la geografía española pero, esta vez, descubriendo aquellos pueblos que cuentan con un nombre de lo más peculiar. La gran mayoría de ellos tienen una historia que, en cuanto la descubres, no deja indiferente a nadie. ¿Con cuál te quedas?

La Hija de Dios | Imagen de Alvaro Ortiz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

La Hija de Dios (Ávila)

Este pueblo, que cuenta con un nombre de lo más curioso, lo podemos encontrar en la provincia de Ávila. Como peculiaridad, se dice que esta población “mira al cielo”, ya que fue elegida como sede de nada más y nada menos que el Centro Astronómico de Ávila.

Guarromán | Imagen de kallerna en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Guarromán (Jaén)

Es uno de los más conocidos en este aspecto, pero no podía faltar en esta lista. Los habitantes de este municipio tienen que aguantar, continuamente, ciertas bromas sobre su higiene. Sea como sea, su popularidad ha hecho que en este mismo lugar se encuentre la sede de la Asociación Internacional de los Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares. Su nombre viene de uno árabe que se traducía en “arroyo de ganados” pero, fonéticamente, evolucionó en “Guadarromán” y, posteriormente, “Guarromán”.

Cenicero | Imagen de Pigmentoazul en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Cenicero (La Rioja)

Sobre este nombre existen dos teorías perfectamente diferenciadas. La primera de ellas dice que proviene de esas cenizas que dejaban los pastores por la zona durante su estancia invernal. La segunda hace referencia a esas cenizas que sobraban cuando se realizaba el carbón vegetal de carrasca y encina, algo que abunda en la zona.

Villapene | Imagen de Taliesingz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Villapene (Lugo)

El cartel de la entrada al pueblo es uno de los más fotografiados del país, y no es para menos. Tan solo cuenta con 60 casas pero, por su peculiar nombre, se ha hecho famoso. Bien es cierto que su nombre completo es nada más y nada menos que Santa María de Vilapene. Su origen, para sorpresa de muchos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estáis pensando.

Recuerda | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Recuerda (Soria)

Es evidente que en esta provincia siempre tendrás una buena historia para recordar, sobre todo si decides descubrir este municipio. Es absolutamente precioso, y una oportunidad única para conocer su puente sobre el río Duero, así como la conocida como “Ciudad de Alegría”. Estamos seguros de que te fascinará.

Guasa | Imagen de Reinhardhauke en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Guasa (Huesca)

Está situada cerca de Jaca y, aunque parezca que sus habitantes no pueden parar de reír, lo que es un hecho es que estamos ante una localidad espectacular. No solamente podrás disfrutar haciendo senderismo, sino también esquiando e, incluso, montando a caballo. ¡Actividades no te van a faltar!

Adiós | Imagen de Jaime Calatayud en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Adiós (Navarra)

La leyenda cuenta que unos soldados castellanos fueron sorprendidos por varios franceses, por lo que abandonaron rápidamente su campamento. Y lo hicieron diciendo “A Dios, a Dios”. De ahí surgió esa palabra y, por tanto, el nombre de este pueblo. Sea como sea, este municipio lo podemos encontrar si realizamos el Camino de Santiago.

Codos | Imagen de Jaime Calatayud en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Codos (Zaragoza)

Está a tan solo 69 kilómetros de Zaragoza. A pesar del nombre, a los habitantes no se les conoce como “codos” ni “codas”, sino como “codinos” o “codinas”. No se tiene muy claro el origen del curioso nombre, pero los primeros documentos escritos que se conservan hace que sepamos que, en 1224, Jaime I el Conquistador donó esta villa a los monjes del Monasterio de Rueda.

Aveinte | Imagen de Xemenendura en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Aveinte (Ávila)

El curioso nombre de esta localidad de la provincia de Ávila es porque está situado a 20 kilómetros de la ciudad. También se cree que viene de ‘Advientus’, que en latín significa llegada. Lo que es un hecho es que el nombre es uno de los más sorprendentes y curiosos del país.