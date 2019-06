5 pueblos de Galicia en los que comerte la playa y el mar.

Pecebes, mejillones, vieiras, almejas y pulpo son 5 productos que saben a norte y a Galicia, a océano Atlántico y a rías. Porque Galicia tiene una costa bellísima plagada de rías y en cada ría sus playas y más playas fuera de las rías, y un verano cálido y seco en sus Rías Baixas y un tanto más revoltoso en las Altas, desde a Costa da Morte hasta A Mariña Lucense pasando por la sorprendente y poco conocida Costa Ýrtabra. Pues bien, a la vista de la riqueza de la tierra y el mar y de la posibilidad de todos los tiempos climatológicos, os proponemos 5 pueblos de la costa gallega que lucen, ellos mismos o en sus cercanías, soberbias playas... y también sabrosas fiestas gastronómicas que harán las delicias de los paladares más sibaritas. El mes de julio, también agosto, tiene un intenso sabor a mar lleno de matices; por toda la costa gallega se suceden las fiestas gastronómicas, nosotros hemos elegido 5 que son muy representativas de lo que es la gastronomía gallega porque se cuecen alrededor de 5 productos del mar asociados a esta tierra. El asunto de la playa da también para mucho en Galicia, empezando por las más de 100 banderas azules que lucirá este verano en otros tantos arenales; claro que no sólo de banderas azules vive la costa… porque a veces las playas más hermosas, las que te robarán el corazón y a las que querrás volver no las adorna bandera alguna porque son playas de pura naturaleza, agrestes, de esas a las que sólo vas si las conoces, si alguien te lleva o te dice como llegar… y rincones de esos haberlos hailos, como las meigas, y muchos en esta costa tan recortada, tan de rías y mar abierto. Hoy visitamos 5 pueblos y sus alrededores para darnos un chapuzón en la playa y comer como reyes en sus fiestas gastronómicas: dos en las rías altas: Ponteceso -Festa do Percebe do Roncudo, el próximo 13 de julio celebra su edición número 21- y Mugardos -Festa do polbo (pulpo), también el 13 de julio celebra una nueva edición, la que hace la número 23- y tres en las rías bajas: Cambados -Festa da vieira que celebrará su edición número doce del 18 al 21 de julio próximos-, Villagarcía de Arousa -Festa do mexilón del 10 al 11 de agosto-, Poio -Festa da ameixa (almeja) que festeja del 20 al 21 de julio su veinticinco edición-.