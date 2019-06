Ponte en forma en estas 10 ciudades españolas

Nunca es tarde para querer mejorar tu estilo de vida y, por consiguiente, tu salud. Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, los gimnasios comienzan a abarrotarse de personas de todas las edades que ansían lucir tipito con su mejor traje de baño.

Pero no basta con una buena sesión de deporte diaria. El cuidado de la alimentación es fundamental, ya no solo para quitarte unos kilos, sino para cuidar la salud.

El buscador de alquileres vacacionales Holidu ha elaborado un ranking de las 10 ciudades españolas más en forma para los amantes de la salud y el deporte. Para ello, han contado cada gimnasio, polideportivo, centro de yoga o artes marciales, piscina y restaurante de comida rápida de las 38 ciudades principales del país, combinándolo con datos del INE sobre las personas con un peso sano.

Así que si has decidido cambiar tu alimentación y rutina deportiva, estas 10 ciudades españolas son las ideales.

Madrid | Pixabay

Madrid (Puntuación: 8,34/10)

La capital se encuentra en la primera posición de este ranking, ya que cuenta con 1362 centros deportivos locales y clubes que ofrecen una amplia gama de deportes. El Parque del Retiro o el Descenso en Canoa del río Tormes a su paso por la Sierra de Gredos son algunas de las opciones al aire libre que ofrece. También puedes disfrutar de una partida de fútbol en burbujas de plástica en el Bubble Football.

San Sebastián | Holidu

San Sebastián (Puntuación: 8,02/10)

Los deportes rurales vascos son los protagonistas de la oferta de esta ciudad. Además, los donostiarras dan gran visibilidad al deporte femenino, pues se trata de la capital española con mayor número de equipos femeninos deportivos de élite por habitante. Algunos de los rincones que facilitan el ejercicio físico son el Frontón Galarreta Jai-Alai, las regatas de la Bahía de la Concha y el surg en la playa de la Concha.

Logroño | Zarateman - Wikimedia

Logroño (Puntuación: 7,76/10)

Fue elegida Ciudad Europea del Deporte en 2014, pues destina un total de 10,5 millones de euros a motivar el ejercicio físico de los ciudadanos. Hay opciones para todos los gustos: desde excursiones a caballo por el Campo de Gold, tiro con arco en las Norias, escaladas en las Gaunas o hacer dominadas en el parque de barras en la Ribera.

Castellón | Carmen Cerezo – Wikimedia

Castellón (Puntuación: 7,55/10)

El gobierno de esta ciudad se esfuerza por impulsar la visibilidad de Castellón como destino internacional para la práctica del deporte al aire libre, según Holidu. En este lugar, podrás correr por la playa, subir al Gigante de Piedra, pasear en bici por las rutas verdes o asistir a la Half & Olimpic Triathlon de Oropesa del Mar.

Palma de Mallorca | Holidu

Palma de Mallorca (Puntuación: 7,20/10)

Tenistas como Rafa Nadal, Nuria Llagostera o Carlos Moyá nacieron en este lugar de gran oferta deportiva. Sin duda, este deporte es la superestrella de la ciudad, con una larga lista de clubes y pistas. También puedes hacer senderismo por la Serra de Traumentana y la Ruta de Pedra en Sec.

Bilbao | Holidu

Bilbao (Puntuación: 7,20/10)

El tradicional deporte vasco también se convierte en el protagonista de su capital. Y tú también puedes probarlo. El corte de troncos o Aizkora, el lanzamiento de fardo, el levantamiento de piedra o Harrijasotze o el arrastre de piedra de hasta 4 toneladas son algunas de sus tradicionales ofertas deportivas. También puedes remar en la ría del Nervión o alquilar canoas en Bilbobentura.

Tarragona | Holidu

Tarragona (Puntuación: 6,54/10)

Sede de los XVIII Juegos Mediterráneos en 2018, los deportes acuáticos son los protagonistas: vela, windsurf, remo, esquí acuático o submarinismo. Puedes practicarlos en el club el Reial Club Nàutic o el Club de Vela Platja Llarga.

Barcelona | Holidu

Barcelona (Puntuación: 6,53/10)

Cuenta con una amplia red de polideportivos municipales que animan a sus ciudadanos a levantarse del sofá. Además, el mar y las arenas de la playa son idóneos para realizar una práctica deportiva al aire libre junto a la brisa marina. Una sesión de vóley o disfrutar de los deportes acuáticos en Puerto Olímpico, Puerto Viejo o el de San Adrián de Besos son algunos de los mejores planes para los amantes del deporte. Además, también puedes unirte a las competiciones tradicionales como la Cursa de El Corte Inglés, la Carrera de la Mercè o la Fiesta de los patines.

Alicante | Holidu

Alicante (Puntuación: 6,52/10)

Esta soleada ciudad te invita a la práctica deportiva en un abrir y cerrar de ojos. Puedes visitar el completo deportivo municipal de Monte Tossal en el que se practican atletismo, fútbol, baloncesto, ping pong, natación, balonmano, bádminton, pádel, etc. Además, los deportes náuticos también protagonizan su oferta de la mano de sus playas.

Vitoria | Basotxerri – Wikipedia

Vitoria (6,32/10)

Nombrada como la capital del deporte con la Placa de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo en 1993. Mourinho Aitor Karanka, Almudena Cid o Joseba Beloki son algunas de las figuras deportivas que nos ha dado la ciudad para la historia de España. Cuenta con un anillo verde de 30 kilómetros idóneo para los amantes del ciclismo. Pero también puedes apuntarte a la Media Maratón de Rioja Alavea o nadar en la V Kedada de Brazadas Solidarias. El Club Náutico Vitoria o el de Aldaieta te invitan a la práctica de los deportes náuticos.

Ahora que ya conoces la oferta deportiva de las 10 ciudades españolas más en forma, no tienes excusas. Y si la tuya no se encuentra en esta lista, no temas. Seguro que cuenta con algún rincón verde, largos caminos en la playa o, incluso, un pequeño espacio en el que poder quemar lo que has ingerido. Ponte cómodo/a, hidrátate y mueve el esqueleto. ¡A cuidar tu salud!

Más información en Holidú.