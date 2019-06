Planes para enamorarse de Valencia

Sol mar y playa, pero no solo. Queremos algo más. Porque nos gusta también estar en una ciudad cosmopolita en la que haya buen ambiente, cultura, y por supuesto buena gastronomía. Vamos, que queremos un poquito de todo. Y si hay una ciudad perfecta, una ciudad en la que podemos combinar todas estas cosas, esa es la ciudad de Valencia.

Y hacia allí nos vamos. Porque además Valencia nos ofrece en estos meses planes fabulosos, planes que enamoran, para todos. Esto es lo que nos espera.

Explosión de colores en el Centre del Carme con Okuda. Hasta el 27 de mayo, no te puedes perder esta súper exposición, merece la pena. Okuda San Miguel aterriza en el Centre del Carme con “The Multicolored Equilibrium between Animals and Humans”, una exposición que hace un recorrido por la trayectoria de uno de los artistas urbanos más reconocidos en lo que se refiere a arte contemporáneo. Con un centenar de obras de diferentes temáticas haremos un repaso por la obra de este autor cántabro. Una obra que inspirada en el surrealismo pop, que combina la tradición y la modernidad con un lenguaje único reflejado en una geometría colorista. Podrás ver su evolución artística, desde sus primeros bocetos en 1997 hasta murales y figuras animalistas creadas en 3D. Y en una de las salas se encuentra la falla municipal de este año tallada por Okuda, y que se pudo ver plantá en las calles de Valencia en estas últimas Fallas.

Okuda. Lago de Deseo | Centre del Carme.

Si eres un amante de los deportes, el ciclismo de montaña y el rugby reinarán este mes en la ciudad del Turia. El 20 y 29 de abril Valencia será la protagonista durante el mes de abril gracias a la salida de la Mitic Bike el próximo 20 de abril y nueve días después, el domingo 29, con la disputa en el Estadi Ciutat de València de la final de la Copa del Rey de Rugby.

Un año más la Mitic Bike, se convierte en una cita ineludible para los amantes de la mountain bike. Un desafío de 290 kilómetros y 6.000 metros de desnivel que se convierte en todo un reto para los participantes.

Y por otro lado, el 29 de abril, Valencia será el escenario de la 85ª edición de la final masculina de la Copa del Rey de Rugby. Una final que busca hacer historia y superar el récord de asistencia. La ciudad lo tiene todo preparado para que este evento sea una auténtica fiesta, con una fan zone en la que se podrán dar cita curiosos, e hinchas, de los dos clubes finalistas.

Mitic Bike | Mitic Bike

El Mercado de Colón va… ¡Al grano! Porque entre el 20 y el 29 de abril no debes dejar de acercarte al Mercado de Colón, lugar en el que se va a celebrar un gran evento: ¡Al grano!

Una semana, la Semana del Arroz, en la que todos los restaurantes y cafeterías del mercado ofrecerán platos elaborados con arroces de todas partes del mundo, arroz de variedades diferentes y servidos en elaboraciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Si tienes planeada una escapada a Valencia, no dejes de pasarte por allí.

Mercado de Colón | Turismo de Valencia

Además esta primavera vuelve Valencia Cuina Oberta, del 19 al 29 de abril. Regresa uno de los festivales gastronómicos más esperados y consagrados del panorama nacional e internacional: Un evento en el podrás degustar las novedades culinarias y las delicias de la cocina valenciana, y lo más importante, a los mejores precios. Durante estos diez días, los restaurantes que participan ofrecerán menús de 20 euros al mediodía y de 30 euros por la noche, excepto los que tienen una Estrella Michelín que ofrecerán menús a 45 euros. Saborea la ciudad de la mano de los mejores chefs. Sin duda, una cita ineludible para foodies y para los amantes de la buena gastronomía.

Y si te gustan los museos, este mes es la reapertura de la planta primera del Museo de Bellas Artes (MUBAV), una planta que permanecía cerrada desde el pasado mes de octubre. Y abre otra vez con muchas novedades. Entre ellas la incorporación a la colección permanente de 75 nuevas obras de arte, entre ellas, 32 de la Colección Delgado, con trabajos de pintores como Velázquez, Murillo o el valenciano José de Ribera.

Estas obras de rehabilitación han incluido desde detalles técnicos hasta la restauración y conservación de piezas antiguas y una redistribución de las obras expuestas. Además de las colecciones pictóricas podrás ver desde esculturas y vajillas hasta un tapiz de la colección Orts-Bosch. Acércate si vistas Valencia en los próximos meses.

Y todo esto, a la orilla del mar Mediterráneo, no se puede pedir más. Más información: Visit Valencia

