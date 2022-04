Planes para hacer un fin de semana lluvioso en tu ciudad

Abril aguas mil, aunque ya estemos en primavera, parece que el invierno no se quiere marchar y a pesar de haber tenido una buena Semana Santa, en general en lo que al tiempo se refiere, el frío, la lluvia e incluso la nieve vuelven a hacer acto de presencia arruinando quizá algunos planes que pudieras tener ya para el fin de semana. Pero ¿Qué podemos hacer? A continuación, te contamos algunos posibles planes para hacer un día lluvioso.

1-Acude al teatro

Si vives en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, tendrás seguramente una amplia oferta cultural para disfrutar de obras de teatro o incluso espectáculos musicales. En el resto de localidades, aunque la oferta pueda ser menor, seguro que también puedes acudir al teatro, investiga las obras y monólogos que se están representando en tu ciudad y aprovecha el día lluvioso para ir a verlas.

2- Ver una película en el cine o en casa

Aunque ya nos hemos acostumbrado a ver muchas películas y series en casa debido a la pandemia, la magia de verlas en pantalla grande en el cine, no se puede comparar, sobre todo si eres un amante del séptimo arte. Así que si prefieres despejarte y salir de casa, un buen plan para un día lluvioso es acudir a una sala de cine y ver alguno de los últimos estrenos. La opción de quedarte en casa siempre está desde luego, pero si quieres romper la rutina, vuelve a ir al cine.

3- Visita un museo

Es probable que cuando vayas de viaje a cualquier lugar acudas a alguno de sus museos y sin embargo, no hayas visitado los propios que tiene tu ciudad. Una tarde lluviosa puede ser una buena excusa para conocerlos y disfrutar del arte de tu propia localidad. Si en cambio, la lluvia te ha pillado fuera de tu ciudad pues que mejor momento que descubrir los museos y el arte del lugar que estás visitando guareciéndote del mal clima dentro de un museo.

4- Sal a comer o cenar

Aunque el día no sea apacible, puedes seguir disfrutando de una buena comida o cena dentro de los restaurantes. Por suerte, la Covid-19 parece estar ya un poco más controlada, aunque no puedas disfrutar del buen tiempo en una terraza, no dejes de salir a degustar una buena comida.

5- Tomate un café o un buen chocolate caliente

Si te apetece un plan algo más relajado, por qué no quedar en alguna cafetería que no conozcas de tu ciudad y descubre el café que tienen en ella, estarás a cubierto y con una bebida calentita. Si prefieres ser fiel a tu cafetería de siempre también será una magnífica opción para pasar una tarde lluviosa. Otra buena opción si eres amante del chocolate es disfrutar de una buena taza y si es acompañada por churros o porras, mejor.

6- El Centro Comercial no falla

La opción definitiva sería quizá acudir a un centro comercial, ya que ahí se reúnen varias opciones para disfrutar de ocio sin tener que mojarte, puedes ir de compras, tomarte un café, comer o si es lo suficientemente grande, ir al cine. Además, algunos de estos centros también cuentan con zonas de juegos y arcade o incluso bolera. Lugares donde podremos divertirnos o estar con la familia sin tener que mojarnos.

