Perderse en el bosque más grande de España

Con la caída de las hojas, los bosques de nuestro país se vuelven estampas hermosas en las que disfrutar de una escapada, rodeados de colores cambiantes, hojas, setas, caminos solitarios... No es de extrañar que muchos dediquen los fines de semana a viajar por los diferentes bosques de España, respirando aire puro y acercándose a comprobar auténticas maravillas naturales. Sin embargo, el que decida hacerlo a Tierra de Pinares tendrá que concretar un poco más dónde quiere pasar unos días.

No es para menos. Se trata del mayor bosque de España, una masa boscosa alrededor de 100.000 hectáreas en la que no solo hay pinares y que se extiende nada menos que por tres provincias (Ávila, Valladolid y Segovia, tocando incluso algunos puntos de Burgos) y 35 municipios, que sienten y cuidan el bosque con un mimo especial. Para ellos, la exuberancia de pinos (silvestres y resineros, entre otros), sabinas, hayas, robles... es su tesoro más preciado, no solo por la industria maderera, sino porque está considerado el 'pulmón español'.

Es tal el cariño que ponen en su cuidado que cada temporada se decide qué se tala, siendo subastada de forma pública por cada Ayuntamiento, para controlar así al máximo que no se sufre ningún daño importante y que todo está llevándose a cabo de forma sostenida y respetuosa con el medio ambiente. Una forma de entender el bosque que ha generado la idea de 'bosque modélico', en la que ecología y vecinos van de la mano y cuyo objetivo es la declaración de la zona a los pies de los Picos de Urbión como Reserva de la Biosfera.

Para muchos, esta sierra del Sistema Ibérico es el corazón de Tierra de Pinares. Lo preside el pico Urbión, de 2.228 metros sobre el nivel del mar (aunque hay hasta seis picos que superan los 2.000 metros), y es la divisoria entre las cuencas del Ebro y el Duero.

Uno de los lugares más interesantes es la Laguna Negra, en Soria. A 50 km. de la capital provincial, camino a Burgos y cerca de Cidones, es uno de los rincones más bonitos del otoño español. Envuelta en leyendas y rodeada de pinos y hayas centenarias, está encajada a 2.000 metros de altura, con aguas oscuras y la fama de ser un abrevadero de lobos (aparece en el romance 'La Tierra de Alvargonzález'). Incluso cuenta con su centro de visitantes, en el municipio de Vinuesa, a la entrada de la pista que conduce a la laguna.

La antigüedad de Tierra de Pinares es inmensa. Se han localizado yacimientos fósiles de árboles con millones de años.

Con tanto pino, normal que haya muchos piñones. En esto, Pedrajas de San Esteban (Valladolid) es el municipio que más tiene que decir, pues se autodefinen como el hogar del piñón de España. Otros puntos de interés a lo largo del bosque son Cuellar o los castillos de Coca e Íscar, así como la ermita de Sacedón, también en Pedrajas. No faltan restos medievales, como el castillo de los duques de Alburquerque; así como ejemplos mudéjares, pero también rincones naturales como el humedal El Espadañal, en Cuellar.

Mil y un actividades en las que el único peligro es perderse... y hay 100.000 hectáreas en las que encontrar el camino.

