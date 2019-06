Los 10 monumentos más visitados de España

Si estás preparando una escapada sin salir del país, qué mejor que tachar de una vez de la lista de pendientes alguno de los monumentos más famosos de España. Los 10 que reciben más visitantes permiten, al mismo tiempo, una lección de arte y de historia de nuestro país.

1. La Alhambra (Granada). Es el monumento más famoso y visitado de Andalucía. Casi dos millones y medio de personas se acercan a los palacios y jardines, con lugares imprescindibles como el Patio de los Leones, la sala de los Abencerrajes o el Palacio de Carlos V. Se levanta sobre la colina de la Sabika, uno de los puntos más elevados de Granada, y es Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Si contamos todo el complejo, el número de personas que lo visitan supera incluso los tres millones.

2. Basílica de la Sagrada Familia (Barcelona). Ideada por el genial arquitecto catalán Antonio Gaudí, es el lugar más visitado de Barcelona. Eso sí, Gaudí no comenzó el proyecto, sino Francisco de Paula del Villas y Lozano, quien proyectó un edificio neogótico. Gaudí respetó las trazas iniciales pero le imprimió su forma de hacer. Sólo dejó terminada la capilla de San José, la cripta y la portada del Nacimiento; y aun está sin terminar. Desde que fuera consagrada como basílica en 2010 por parte del Papa, no ha habido año que no se hayan superado los tres millones de visitantes.

3. Mezquita de Córdoba. Ubicada en pleno centro histórico de la ciudad, es uno de los más bellos ejemplos de arte musulmán en España. Fue el emir musulmán Abderramán I quien mandó construir el templo en el año 785 sobre los restos de la antigua iglesia visigoda de San Vicente. Posteriormente fue ampliada y, tras la Reconquista, pasó a albergar la catedral de la ciudad, en 1523. Su mihrab es de los más importantes del mundo musulmán.

4. Catedral de Santiago de Compostela. Es el destino final de los peregrinos del Camino de Santiago, de ahí que tenga la magia que impregna toda esa aventura. Una visita guiada por sus cubiertas es uno de los mejores planes para descubrir un templo cuya construcción se inicia en el año 1075, bajo el reinado de Alfonso VI y sobre los restos de antiguos templos erigidos en devoción al santo. Fue construida con tres naves y planta de cruz latina. Sus ampliaciones han aunado en el edificio diversos estilos arquitectónicos (románico, gótico, barroco, plateresco y neoclásico).

5. Catedral de Burgos. Se trata de la única catedral de España declarada, por sí sola, Patrimonio Mundial por la Unesco. Aunque predomina el gótico, la catedral también incorpora otros estilos, pues su construcción se prolongó desde 1221 hasta 1765. Destaca su fachada principal, conocida como la Puerta del Perdón, con un rosetón estrellado y una galería de estatuas de los reyes de Castilla. En su interior, bajo la bóveda mudéjar, se encuentra la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y su esposa. También destaca dentro del templo la escalera dorada de Diego de Siloé, del Renacimiento.

6. Alcázar de Segovia. Resulta difícil decantarse entre el Alcázar y el acueducto como símbolo de la ciudad castellana. Y si el segundo no está en la lista es porque no se puede cuantificar el número de visitantes, al estar en plena calle. El alcázar, como estructura, parece un castillo de cuento. Ubicado en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, la primera referencia que existe por escrito de su existencia es cristiana y data de principios del siglo XII. En 1764, Carlos II establece allí el Real Colegio de Artillería.

7. Catedral de Palma de Mallorca. El monumento español más visitado fuera de la Península. se empezó a construir durante el reinado de Jaime II, consta de una planta de tres naves. En la nave mayor está ubicada la capilla de la Trinidad, donde descansan los restos de los reyes Jaime II y Jaime III. Las reformas llevadas a cabo por el arquitecto Antonio Gaudí a principios del siglo XX son otro de los atractivos de este edificio. Al igual que los trabajos realizados por el artista Miquel Barceló en cerámica, ya en el siglo XXI.

8. Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza). Verla desde el puente de Piedra sobre el río Ebro permite gozar de una de las vistas más famosas de la capital aragonesa. Es una joya del arte barroco, construida entre los siglos XVII y XVIII. En su interior destaca la Santa Capilla, obra de Ventura Rodríguez, que alberga la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de España. Su retablo Mayor fue realizado en alabastro y, frente a él, y el coro renacentista. En su entorno se encuentra el Palacio Arzobispal, la Lonja y el Ayuntamiento; y es que todo en Zaragoza gira entorno a la Catedral.

9. Teatro Romano de Mérida. Fue construido sobre el año 16 a.C., bajo las órdenes del general Agripa, y no se ha tomado nunca un descanso, ya que hoy en día se sigue utilizando como teatro, incluso puede acoger a 3.000 personas. Se encuentra edificado en el cerro de San Albín, cuya inclinación favorece la acústica de la construcción, y destaca su escenario, con tres puertas de acceso y un podio de más de dos metros y medio de altura. A su lado, el templo de Diana, el foro romano y el circo.

10. La Giralda (Sevilla). Esta torre del siglo XII permite las mejores vistas de Sevilla sin salirse del centro histórico. Es el antiguo alminar de la mezquita árabe de la capital hispalense y fue rematada en el siglo XVI con un campanario, los templetes decrecientes y el Giraldillo, ya cuando era parte de la catedral cristiana. La parte decorada con ladrillo es obra del arquitecto Alí de Gómara y se puede subir por rampas hasta el campanario (rampas porque así se podía subir a caballo).