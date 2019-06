Mahali Mzuri el lugar bello de Kenia

Cuando pensamos en un safari por Ýfrica, una de las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza es la Gran migración. Y no hay palabras que puedan describir la majestuosidad y la impactante belleza de este gran espectáculo de la naturaleza. En Mahali Mzuri vas a poder disfrutar de un sitio en primera fila, en el frontal row, no sólo para ser testigo de la Gran Migración, sino también, de la abundancia de fauna salvaje en un hábitat natural en cualquier época del año. Prepárate para vivir la gran experiencia de tu vida, la gran aventura keniata que te ofrece Mahali Mzuri. En Swahili, Mahali Mzuri significa un sitio precioso, y estamos seguros de que estarás de acuerdo en que lo es. El Safari Camp de Richard Branson en Kenia, esta situado en el famoso ecosistema Maasai Mara, justo en el camino de la Gran Migración, una ubicación excepcional en la que solo tendrás que relajarte y dejar que la vida salvaje llegue hasta donde tu estás. Un alojamiento que abre sus puertas para que te sientas como un rey en contacto directo con la naturaleza, pero con todas las comodidades. Un alojamiento en tiendas, pero las tiendas de Mahali Mzuri, que son ventanas que se abren a uno de los escenarios más maravillosos del planeta. Cada una de estas 12 tiendas de lujo está diseñada para convertirse en tu hogar lejos de casa. Un hogar confortable para que tu estancia, sea la mejor de tu vida. Con un baño privado de ensueño, porche cubierto y vistas que no te vas a querer perder. La abundancia de fauna salvaje en Olare Motorogi Conservancy hará qué no tengas que desplazarte lejos para disfrutar de Safaris increíbles. Todo el drama que la naturaleza te ofrece lo vas a tener a las puertas de tu casa y lo vas a vivir de la mano de experimentados guías. Además en Mahali Mzuri, trabajan para que disfrutes al máximo también en cuerpo y alma. Tratamientos de Spa para que recuperes fuerzas trás un duro día de vehículo todoterreno. No olvides pasar por las cabinas relajantes del Nasaro Mahali Mzuri's Spa. Una amplia gama de tratamientos con productos naturales de la tierra africana en la que nos encontramos. Terapistas expertos que te darán la bienvenida bien en el Spa, o bien desplazándose hasta tu tienda privada para que puedas darte un masaje con total tranquilidad. ¿Y qué incluye tu estancia? Alojamiento en tienda de lujo, en espaciosas habitaciones y con vistas impresionantes. Transfers hasta las pistas de avionetas más cercanas. Todas las comidas y bebidas, incluídas las bebidas alcohólicas. Desplazamientos y aventuras en las 13.500 hectáreas de la Olare Motorogi Conservancy. Guías locales experimentados. Actividades y juegos al atardecer. Guías para safaris por el bosque. Una piscina exterior infinita. Visitas a los mercados locales. Wifi gratuita y acceso a internet en todo el Campamento. Las excursiones a la Reserva Nacional de Maasai Mara. Excursiones culturales para conocer más acerca de las tribús locales y masajes o tratamientos de Spa bajo los arbustos, al aire libre. Una estancia inolvidable, en un lugar maravilloso. Llegar hasta allí ya es toda una aventura. El aeropuerto más cercano es el de Nairobi, la capital de Kenia. Vuelos procedentes de las principales capitales europeas aterrizan aquí. Pero también de otras capitales africanas o asiáticas. Una vez en Nairobi, Mahali Mzuri se encuentra a unos 240 kilómetros al este. Lo mejor es llegar hasta allí en un vuelo local desde el aeropuerto Wilson que dispone de vuelos locales accesibles hasta las Reservas Nacionales. El Hotel también puede encargarse de los desplazamientos desde los diferentes aeropuertos a nuestra llegada, para que tengas la tranquilidad de no perderte por el camino. Los vuelos desde el aeropuerto de Wilson hasta Maasai Mara nos llevarán cerca de una hora. Y desde allí, en 40 o 45 minutos llegaremos al campamento de Mahali Mzuri. También es posible llegar por carretera desde Nairobi si lo prefieres, el viaje nos llevará cerca de cinco horas. El Campamento es apto para un máximo de 24 huéspedes y diez de las tiendas pueden configurarse como dobles para alojar a dos adultos y dos niños, y dos de las tiendas pueden alojar a un huésped adicional. Se necesita reservar con antelación bien por teléfono o bien a través de un correo electrónico. Toda la información la encontrarás en su página web Y en cuanto a los precios de este maravilloso alojamiento, se aplican por persona y día, con todo incluído. El uso individual es de 620 dólares en temporada baja, 1 de abril a 30 de junio. Entre 840 o 890 dólares en temporada media, 2 enero a 31 de marzo. Y entre 1.205 y 1.410 dólares en temporada alta, entre el 1 de julio y el 19 de octubre. Mahali Mzuri abrió sus puertas en 2013 y está situado en el Campamento de Safaride Sir Richard Branson en el Motorogi Conservancy en el ecosistema de Maasai Mara. Creado en colaboración con las comunidades locales Maasai y un número limitado de otros socios turísticos. Su prioridad es dejar una mínima una huella posible en la tierra y promover el turismo de baja densidad que crea menos presión sobre el medio ambiente. El equipo ha trabajado con los masai desde el inicio del proyecto para asegurar su plena participación . Promueven el alquiler de coches de las comunidades locales y la mayoría del personal es de las zonas circundantes. Mahali Mzuri pertenece a los hoteles de lujo de Virgin Limited Edition. Unos hoteles mágicos que hay que conocer, o al menos intentarlo.