6 lugares perfectos para disfrutar de la primavera en Madrid

La primavera es una época perfecta para disfrutar del turismo. Los días son más largos, el sol suele brillar en lo alto del cielo y todavía no hay rastro de ese calor sofocante que en ocasiones dificulta la vida en ciertos lugares de nuestro país, como es el caso de la capital. Madrid es una ciudad que se vuelve especialmente bella en primavera, aunque no siempre nos paremos a pensar en ello.

Es el momento de abandonar los bares, los museos y los lugares cerrados para disfrutar de la naturaleza, para respirarla y para poner en marcha planes diferentes cuando por fin el tiempo acompaña. Si eres de los que quieres vivir estos meses como deben ser vividos, apunta los siguientes rincones de la capital, pues podrás disfrutar de ellos ahora más que nunca.

1. Parque del Retiro.

No podríamos no empezar por este lugar. El Retiro es el parque más conocido de la capital y lo es por razones evidentes. Puede que suene como un plan típico, lo admitimos, pero tú debes admitir que no has descubierto todos los secretos de este parque, ¿qué mejor época del año que la primavera para hacerlo?

Autocine Madrid RACE | Madrid

2. Autocine Madrid RACE.

Quizá no lo sepáis, pero existe un autocine en Madrid. Sí, ese cine al aire libre que en este caso consta de 350 plazas de aparcamiento. Situado en Chamartín, es uno de los lugares más valiosos de Madrid por todo lo que recupera y por el plan diferente que ofrece. Por las noches refresca, claro, pero la temperatura sigue siendo ideal con la luna en el cielo, así que apuntadlo.

Parque del Oeste | Madrid

3. Parque del Oeste.

Puede que no sea tan conocido como el Parque del Retiro, pero merece igualmente la pena. Con más de 30.000 metros cuadrados de extensión, en primavera sobresale su rosaleda, porque cuenta con diferentes variedades que harán las delicias de los amantes de las rosas y de la naturaleza en general.

Cerro del Tío Pío | Madrid

4. Cerro del Tío Pío.

¿Quieres ver atardecer? Este es tu lugar. El Parque del Cerro del Tío Pío se encuentra en Puente de Vallecas y es ideal para una tarde en el campo. Sus colinas son perfectas para tumbarse a ver pasar las manecillas del reloj y disfrutar del buen tiempo.

Casa de Campo | Madrid

5. Casa de Campo.

De lo habitual que es, en ocasiones se olvida. Estamos aquí para recordarlo. La Casa de Campo es el espacio verde más grande de España; antaño perteneció a la Corona y ahora mismo es uno de los rincones (o rinconazos, pues cuenta con más de 1.700 hectáreas) favoritos para todos aquellos que necesitan alejarse de la ciudad de vez en cuando.

Las Vistillas | Madrid

6. Las Vistillas.

Estos jardines son mucho menos conocidos que los anteriormente mencionados y a uno le cuesta entender por qué. Además del gran espacio verde que constituyen en el centro de Madrid, las vistas desde el lugar son fascinantes. Paseos interminables y mucho por descubrir.