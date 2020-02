El pasado uno de febrero se inauguraba la tercera edición de Madrid Design Festival que se celebra en la capital a lo largo de todo el mes de febrero. Este año cuenta con un total de once sedes, las principales son el Colegio de Arquitectos de Madrid, Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, CC Conde Duque, Espacio Fundación Telefónica y Only You Hotel Atocha. Mientras que las seis sedes invitadas son: Central del Diseño en Matadero, FINSA21, Consentino City Madrid; Medialab-Prado, Círculo de Bellas Artes y CaixaForum Madrid.

Las diferentes modalidades del diseño toman la ciudad mediante 250 actividades, 66 exposiciones, 12 instalaciones y la participación de más de 400 profesionales del diseño. Desde el diseño gráfico a la arquitectura, las disciplinas del diseño viven, hoy más que nunca procesos de hibridación, dando lugar a innovadores formatos.

MultiPly en Madrid Río | Imagen cortesía de Madrid Design

En esta edición MDF20 la ciudad invitada es Turín, considerada por la UNESCO “ciudad creativa” en la categoría de diseño. Esta urbe vio nacer a la máquina Olivetti y a la casa automovilística Fiat, ambos se han convertido en dos iconos del diseño del siglo XX. Para que los invitados se sientan como en casa, el COAM acogerá una charla con Giorgetto Giugiaro, uno de los grandes nombres más influyentes en el del diseño italiano de coches, y otra con representantes de Turín con el fin de reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan Madrid y Turín, como ciudades contemporáneas.

Entre las más de sesenta exposiciones destacamos Esperanza y utopía. El diseño entre 1900 y 1939 o En cartel. Artistas gráficos en el MNAD 1900-1936 organizadas en el Museo Nacional de Artes Decorativas. En el COAM podremos ver H Muebles. Entre la industria, la arquitectura y el arte. Y por otra parte en el Museo ICO estará la muestra Sáenz de Oíza. Artes y oficios, para celebrar el centenario del arquitecto navarro. Además, los diversos museos que pueblan la capital organizarán recorridos dentro del marco MDF20.

Expo-hmuebles-coam-1.1expo-hmuebles-coam-1.1 | Imagen cortesía de Madrid Design Festival

Como hemos mencionado, también hay instalaciones por toda la ciudad, seguramente más de uno se haya topado con MultiPly Madrid. AHEC paseando por Madrid Río, en la Explanada del Rey, o con la instalación Electric Green frente a CaixaForum.

Más enfocado a perfiles profesionales del diseño, el Festival organiza diversas actividades como Encuentros de diseño y cultura digital: Diseño de visuales creativas. #EDCD20_01, Taller Mutante en Matadero o las Jornadas Profesionales MadridDesignPRO, entre otros.

Instalación Electric Green. MINI | Imagen cortesía de Madrid Design Festival

Esperamos haber abierto boca con esta pincelada de actividades y filosofía de este evento que pretende poner a Madrid en el mapa internacional como capital del diseño. El Madrid Design Festival se concibe como una fiesta del diseño, con el fin de que la ciudad se convierta en un espacio puntero en campos como el del diseño y el de la creación.

Si quieres ver el programa en profundidad visita este link