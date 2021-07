Lagoelas y Guidoiro Areoso, dos de los secretos a voces de Galicia

Si miras con detalle el mapa de España por la zona del noroeste descubrirás una costa terriblemente recortada llena de rías y de ensenadas dentro de las rías; una costa así tiene que esconder, por fuerza, tesoros en cada entrante del mar en la tierra y cada troz de tierra que se adentra en el mar y entre esos tesoros están, sin duda, Lagoelas y Areoso, una cala y una isla, dos playas paradisíacas que si visitas las Rías Bajas no te deberías perder.

Lagoelas | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Lagoelas es una de esas pequeñas playas, no mide más de 100 metros, a las que no resulta fácil llegar y por tanto no llega demasiada gente ¿quieres ser de los que la disfrute? prepárate entonces para caminar primero algo más de 2 kilómetros por el sendero que separa esta playa casi secreta de la archiconocida playa de Menduiña, lleva calzado cómodo para que esta pequeña ruta de senderismo no se convierta en un suplicio y disfruta de todo, del sendero, del paseo y, por supuesto, de una de las playas más bellas y secretas de Galicia, la de Lagoelas.

Guidoiro Areoso | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Guidoiro Areoso es un islote en la ría de Arousa ¿cómo es posible la existencia de ese islote en medio de la ría? la respuesta es geológica: hace 3.000 años el nivel del mar estaba entre 5 y 7 metros más bajo que actualmente y por tanto la línea de costa estaba también más lejos; lo más probable es que Guidoiro Areoso fuera entonces una península de la isla de Arousa que, a cuenta de la subida del nivel del mar y la erosión que eso supuso, acabó convertido en lo que es hoy, un islote en medio de la ría; además esta explicación es la más plausible también desde un punto de vista histórico ¿cómo, si no es porque este islote fue un día península, se explica el traslado de las inmensas piedras utilizadas para construir los monumentos megalíticos que descubrirás en en ella?

Este islote está a un kilómetro y medio escaso de la Isla de Arousa y para llegar a él tendrás que hacerlo en barco pero, no temas, podrás organizar el traslado con una vez llegues a la isla de Arousa ya sea alquilando una canoa o un servicio de taxi yate.

Lagoelas | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

¿Y por qué te hablamos de estas playas juntas y a la vez? por una razón sencilla, si visitas las Rías Bajas de Galicia seguro que lo harás con a intención de recorrerlas y la distancia que separa estos dos bellos enclaves es de apenas una hora en coche, poco más de 70 kilómetros; Lagoelas está en la zona de Cangas y Bueu, el islote Guidoiro Areoso en la de la isla de Arousa, sin duda dos visitas obligadas en las Rías Bajas gallegas.