Estás pensando en una escapada, en unos días de tranquilidad y con actividades al aire libre. Todavía hace buen tiempo, y son muchas las propuestas y las posibilidades. Hoy viajamos al norte de España, porque en Galicia, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de bellos paisajes, del mar, del patrimonio y de la mejor gastronomía. Y ciertamente no se puede pedir más por unos días.

Hoy viajamos a la comunidad gallega para sumergirnos en una ruta única, la Ruta de los Faros. Una gran oportunidad para descubrir la parte más desconocida de Galicia, una comunidad autónoma en la que los tesoros escondidos son parte del encanto.

Tesoros como su gastronomía, sus impresionantes paisajes agrestes, sus playas infinitas, la historia de sus gentes y sus faros, uno de los símbolos más genuinos de la costa. Y estos son solo algunos de los atractivos principales de una de las rutas más bellas de España.

No hay mejor forma de conocer Galicia que a través de sus gentes, testigos directos de su historia, de sus costumbres y de su patrimonio arquitectónico, un patrimonio en el que destaca uno de los símbolos más genuinos de la costa: los faros. Ubicados en Finisterrae, conocido como el fin del mundo desde hace miles de años, este es el lugar en el que acaba el suelo firme y empieza el mar. Si todavía no has estado allí, no puedes dejar de hacerlo.

Ruta de los Faros | Turismo de Galicia

La Ruta de los Faros une las Rías Altas con las Rías Baixas, la costa cantábrica y la costa atlántica, desde Ribadeo hasta A Guarda. Y es una ruta que puedes hacer en coche, en moto, con tu autocaravana o en bicicleta, todo según tus preferencias. Con un añadido, y es que tiene una variante por mar, una variante a partir de la cual puedes hacer una travesía náutica que te permitirá obtener tu credencial de peregrino.

Y todo con un objetivo, dotar a los que emprendan este viaje de todos los recursos necesarios para vivir una experiencia única y que no olviden jamás.

Así, la Ruta de los Faros cuenta en su recorrido con 50 paradas que son las mejores que uno pueda hacer y con paseos imprescindibles que todo viajero debería realizar. Y abarca también los 100 puntos geográficos más hermosos de la geografía gallega para que los puedas inmortalizar a modo de selfie, y a 120 de los mejores restaurantes para degustar una mariscada o pescado fresco del día, junto con 120 hoteles con personalidad de la costa atlántica.

Como actividades recomendadas, la Ruta de los Faros nos propone por ejemplo, los ‘Hitos de la Galicia Mariñeira’, a través de los cuales vamos a poder relacionarnos con los profesionales del mar del siglo XXI para conocer de primera mano el día a día de algunos de los oficios tradicionales más destacados.

Pero también nos ofrece conocer el marisqueo, la confección de las redes de pesca mediante técnicas artesanales milenarias y sostenibles, la elaboración de conservas de pescado o la carpintería de ribera, propia de la construcción artesanal de embarcaciones en madera, son algunas de las visitas que podrás realizar. ¿A qué apetece?

Y aún hay más. ¿Qué te parece degustar un ‘pulpo a feira o una mariscada frente al mar o saborear una copa de auténtico Albariño?

Ruta de los Faros | Turismo de Galicia

La Ruta de los Faros, es un itinerario abierto en el que podrás elegir en función de los días o del tiempo de que dispongas. El recorrido propone visitar municipios de las Rías Baixas como Muros e Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo, continuar explorando las localidades más atractivas de las Rías Altas como Ribadeo, Foz, Viveiro y O Barqueiro, y recorrer grandes tramos de costa abierta al mar en Ferrolterra, Costa da Morte o entre Baiona y A Guarda.

Y si quieres, puedes aprovechar para acercarte a paisajes naturales de gran belleza como inmensos arenales, Parques Naturales como el de las Dunas de Corrubedo, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia y conocer los once faros repartidos a lo largo de la fascinante Costa da Morte. Más información: Ruta de los Faros

Si buscas un viaje inolvidable, lo has encontrado. Y es que una escapada al norte de España para renovarte con el aire fresco, el mar y el paisaje, es de lo más apetecible.

