¿Conoces la Costa de los Jardines?

Los parques y jardines de la región bretona recuperan esta temporada todo su protagonismo, y lo hacen bajo un nuevo proyecto, conocido como la Costa de los Jardines. Un proyecto que nace gracias a que más de 20 espacios verdes de Bretaña se incorporan por primera vez a la Red Europea de Jardines Históricos.

Con la llegada de la primavera no hay nada más bellos que los jardines, sus colores y sus aromas. No hay nada como disfrutar del despertar de la naturaleza tras el frío invernal.

Jardines de Brocelandia | Turismo de Bretaña

La Costa de los Jardines llega con el buen tiempo, y Bretaña, nos abre las puertas de sus tesoros naturales más preciados: sus famosos parques y jardines. Así, dentro de la Red Europea de Jardines Históricos crea una ruta verde con más de 20 espacios que destacan por su belleza y su singularidad.

Vamos a poder recorrer un total de 11 parques y 10 enclaves patrimoniales, escogidos por su calidad y por su diversidad, por su belleza y por el cuidado en su mantenimiento. Un corredor verde que va más allá de las bellas playas y el excepcional literal de esta región francesa.

En diferentes categorías, La Costa de los Jardines, ofrece una amplia variedad de espacios verdes que conectan con la identidad regional bretona. Porque la ruta recorre los cuatro departamentos de la región con distintos itinerarios, entre los que destacan zonas de interés cultural y patrimonial, jardines regionales y contemporáneos, o parques paisajísticos.

Tierra de mar y de tradición, Bretaña está marcada por su espectacular y colorida costa y sus largas playas que bordean todo el litoral. Desde luego si aún no has pensado donde disfrutar de unos días de vacaciones, este es un destino que no puedes dejar pasar.

Porque además, lo que convierte los parques y jardines de Bretaña en singulares es precisamente su relación con el mar. Esta condición hace posible que en esta zona crezcan numerosas plantas exóticas traídas por los marineros, y que gracias al clima atlántico se han aclimatado a la perfección.

Parques y jardines que son un símbolo de la diversidad. Como los jardines del Castillo de la Baulle a 5 kilómetros de la playa de La Baule, la playa de arena fina más grande de Europa, o del Castillo de Josselin, en la bonita ciudad medieval de cuento de Josselin. Los maravillosos jardines de Brocelandia, en las afueras de Rennes, mágicos para pasar un día con los más pequeños, o los jardines de La Roche Jagu, o el jardín de la Abadía de Daoulas, fundada en 1167 por los monjes regulares de San Agustín, entre otros.

Jardín de la Abadía de Daoulas | Turismo de Bretaña

Éstos son solo algunos de los fascinantes rincones de esta ruta verde que recorre toda la Bretaña francesa. Un viaje único entre pintorescos paisajes y con algunos eventos que no te puedes perder ideal para realizar en pareja o con toda la familia.

Uno de los lugares más destacados esta ruta es, sin duda, el castillo de La Roche Jagu, un monumento situado en el municipio de Ploëzal. Y su Gran Fiesta de los Jardines es un evento único en el calendario, una fiesta bianual, que tiene lugar el 6 y 7 de mayo, y que reúne a destacados floricultores de la zona y a profesionales de la jardinería. Una excusa perfecta para visitar este castillo del siglo XV y disfrutar de su majestuosidad y de su espectacular parque. Te encantará, con actividades, talleres y espectáculos para toda la familia que amenizan las jornadas. Una cita ineludible en un espacio verde con etiqueta de excelencia EcoJardín. Una etiqueta que reconoce el esfuerzo de mantenimiento y rehabilitación que se ha llevado a cabo en la Roche Jagu tras la tormenta que en 1987 devastó el área.

Vistas estuario del río Trieux. .La Roche Jagu | Turismo de Bretaña

Un esfuerzo que han los jardineros y el equipo de gestión medioambiental de la zona y que hoy se plasma en un parque y unos jardines con una cuidada selección de plantas y trabajos florales, entre los que destacan una colección de 350 variedades de camelias y un bosque de robles. El parque cuenta con impresionantes vistas sobre el estuario del río Trieux.

Roche Jagu se consolida como enclave destacado del destino Costa de Granito Rosa en la Bahía de Morlaix.

