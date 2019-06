Jornadas del puchero. Turismo gastronómico

Si te gusta el turismo gastronómico. Si eres de los que eliges escapadas en función de los productos de la tierra, te encantará la propuesta del Nordeste de Segovia. En una comarca poco conocida y situada en una esquina de la provincia de Segovia, entre Soria, Guadalajara y Burgos y atravesada de Norte a Sur por la carretera N-I, Madrid-Burgos, han comenzado las V Jornadas del Puchero. Y apetecen, porque el tiempo invernal acompaña. Prepárate para conocer la mejor cocina de cuchara de la región. Hasta el próximo 13 de abril tienes tiempo. Y no solo eso, porque esta comarca es poco conocida, pero tiene enclaves de asombrosa belleza. Pueblos originales, río con hoces espectaculares, cuevas misteriosas, restos arqueológicos, hayedos maravillosos, incluso una estación de esquí, La Pinilla. ¿Todavía no la conoces? Pues ahora ya tienes una buena excusa. Los mejores platos de cuchara te esperan por 25 euros por persona IVA incluido, un precio ajustado, acorde a los tiempos en que nos ha tocado vivir. Varios establecimientos ofrecen estos deliciosos menús elaborados con los mejores productos de la tierra, y si visitas más de cuatro restaurantes te obsequian con un lote de dos botellas de vino de las bodegas del nordeste segoviano con D.O. de Ribera del Duero. La condición, tomar menú de puchero. Lo que si se recomienda es reservar con antelación directamente con cada restaurante. Estos son los menús, los restaurantes y una pequeña selección de qué ver en los alrededores. Toma nota. Señorio de la Serrezuela, en Aldeanueva de la Serrezuela. Ofrece un entrante de níscalos en salsa, patatas revolconas de la abuela con torreznos y solomillo de cerdo con salsa de boletus, vino, y postre casero. Teléfono para reservar 921 063020 o el móvil 679 292919. Es también posada rural. Y qué podemos ver en esta localidad: Bodegas subteráneas de vino excavadas a mano por los habitantes de la población con una antigüedad de más de 200 años y el Mirador de La Cruz ce Alcarabaca, desde donde divisar el bonito paisaje de la llanura castellana. Y a 7 kilómetros, Aldehorno una pequeña población de arquitectura castellana en la que se encuentra la primera bodega de Ribera de Duero de la provincia de Segovia llamada Bodega Perez Veros que se puede visitar junto con los viñedos y donde hay cata de vinos. La Tenada del Chispano, en Ayllón. Ofrece entrantes seleccionados, alubias con pato y butifarra, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 553320 o el móvil 677 090110. El edificio que antiguamente alojaba a las ovejas del Chispano, fue remodelado y se utilizaba para que los estudiantes de Bellas Artes de Madrid residieran durante el verano. Hoy es uno de los restaurantes más carismáticos de Ayllón. Y qué podemos ver en esta localidad: Al llegar a Ayllón por la carretera Nacional 110, nos encontramos con el puente romano de piedra sobre el río Aguisejo, por el que accederemos al Arco, puerta de entrada a la villa. Ayllón es para perderse por sus calles, es realmente la perla escondida del nordeste de Segovia, su plaza mayor es una de las más bonitas de España. Ayllón es una villa medieval, con palacios, murallas, casas señoriales y edificios religiosos. Una preciosodad por descubrir. El Patio de Ayllón, en Ayllón. Un precioso hotel en el casco histórico de la localidad. Ofrece creps rellenos de morcilla, judiones con almejas, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 553628. Ubicado en la villa de Ayllón, éste es un alojamiento especial para los amantes del diseño. La villa es en sí misma un destino, pero si quieres más, cerca encontraremos la estación invernal de La Pinilla, el Hayedo de Riofrío, el Hayedo de Tejera Negra, el Parque Natural de las Hoces del Duratón, el Parque Natural de las Hoces del Río Riaza y la Sierra de Ayllón. La Senda de los caracoles Spa, en el pueblo de Grado de Pico en Ayllón, este establecimiento es un Hotel rural Spa con encanto. Muy recomendable si lo que buscas es tranquilidad y bienestar. Ofrece croquetas de corzo, judiones al monte, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 125119 o el móvil 658 691376 o 686 290855. Y muy cerca de Ayllón, no dejes de visitar esta villa. También muy cerca hay otros pueblos imprescindibles como Maderuelo, Atienza o Calatañazor ya en la provincia de Soria. Y si te gusta la naturaleza, estamos a los pies de la Sierra de Ayllón, en la ribera del río Aguisejo y muy cerca del Hayedo de la Tejera Negra. El Alcaudón en Villaseca, Segovia. Este asador se encuentra en Sepúlveda, entre el Castrillo de Sepúlveda y Sebúlcor. Ofrece entrantes de San Frutos, garbanzos de mi pueblo con callos de bacalao, vino y postre. Teléfono para reservar 921 522150 o el móvil 620 414003 ¿Y qué podemos ver? Villaseca se encuentra a 3 kilómetros escasos de las hoces del río Duratón y a 4 kilómetros de la espectacular ermita de San Frutos, ubicada sobre las hoces y con unas vistas maravillosas sobre el río. Los clientes del Asador el Alcaudon disponen además de descuentos en las actividades que se realizan dentro de las Hoces del Duraton, si no conoces la zona, ahora es el momento. Olegarios Tabernen, en Sebúlcor en pleno Parque Nacional de las Hoces del Duratón. Un restaurante que ofrece canelón de verdura con salsa de módena y piquillo relleno de pescado con salsa carley, sopa cubierta, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 521291 o el móvil 620578865. A 16 kilómetros de Sepúlveda, Olegario's Tabernen es un restaurante con fama de buena comida, eso sí, no esperes un lugar de diseño. Molino Grande del Duratón, en San Miguel de Bernuy. Este hotel rural se encuentra en la misma orilla del río Duratón, al comienzo de las Hoces Septentrionales. El edificio es una antigua fábrica de Harinas del siglo XIX recientemente rehabilitada, uno de los escasos edificios de carácter industrial que aún se conservan en la provincia de Segovia. El restaurantes está situado en la antigua sala de máquinas del molino. Ofrece picoteo de matanza casera, judiones de la granja, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 529187 o el móvil 606 238122 En menos de 30 kilómetros a la redonda localidades tan emblemáticas como Fuentidueña, Sacramenia, Sepúlveda, Pedraza o Turégano y a escasos 8 kilómetros el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. El Mirador del Hayedo, en Riofrío de Riaza. Es un Centro de Turismo Rural que ofrece sus servicios como hotel rural y como restaurante para todos los alojados y para los viajeros. Ofrece entrantes al estilo de Riofrío, judiones con rabo de ternera, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 550123 o el móvil 671 230643 o 671230578. Estamos en la Sierra de Ayllón, en Riofrío, un pueblo de montaña idílico. Aquí podemos visitar, entre otras muchas zonas de esta Sierra, sitios como el Puerto de la Quesera a 1710 metros de altitud, el Pico del Lobo a 2272 metros de altitud, la estación de invierno de La Pinilla o el Hayedo de la Pedrosa, el más meridional de Castilla y León. Una maravilla para disfrutar de la naturaleza. Hay que abrigarse. Molino de la Ferrería, en Villacorta. Esta posada rural se encuentra en la ruta de los pueblos rojos. Ubicado en plena naturaleza, es uno de los restaurantes más valorados de la zona. Ofrece picoteo del molino, lentejas con sepia y gambones o arroz con verduritas y huevo frito de corral, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 125572 o 921 125573 o el móvil 639 216757. En plena ruta de los Pueblos Rojos, desde Villacorta y Madriguera hasta Ayllón donde observamos el color rojo de las tierras y las edificaciones y la sucesión de bosques de robles, encinas y quejigos en todo su esplendor. Muy cerca de Maderuelo y del Parque Nacional de las Hoces del Río Riaza, uno de los mayores conjuntos de hoces, cañones, acantilados y desfiladeros que se pueden contemplar en el interior de la Península Ibérica. Increíble paisaje donde vamos a poder observar aves rapaces y más de 200 parejas de buitres leonados. El Caserón, en San Pedro de Gaillos. Muy cerca de Turégano, Cuellar y Sepúlveda. Este restaurante ofrece crema de champiñones de la tierra con pictostes y pimientos rellenos de ternera en salsa de piquillo, judiones de la Granja acompañados de oreja, chorizo y manitas, vino y postre casero. Teléfono para reservar 921 531178. El Caserón está en el corazón de la ruta del cordero asado. Sus imponentes machones de enebro y roble, el viejo pozo, el horno de leña y su decoración estilo castellano crean el entorno ideal para relajarse y disfrutar de las especialidades de la casa. Y por último El Museo, en Cedillo de la Torre. Una casa rural con restaurante, entrañable y familiar que ofrece ensalada templada de pimientos asados, estofado de rabo con patatas, vino y postre casero- Teléfono para reservar 921 557846. Cedillo de la Torre se encuentra ubicado entre la Sierra de Ayllón y la de Pradales. No te pierdas en esta localidad la ermita de San Juan, la calzada romana y La Casona de Los Velazquez.