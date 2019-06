Irlanda del Norte, un destino turístico sin descubrir

El planeta Tierra es tan amplio que muchas veces no podemos abarcarlo por completo. Y, como es lógico, nos dejamos llevar por los consejos que escuchamos y leemos. Apostamos por aquellos lugares que ya están explorados, porque quizá es más sencillo o porque directamente no nos paramos a pensar que hay otra opción. Pero existe y es mucho más emocionante y especial que la anterior. ¿Por qué no visitar aquellos destinos que aún no gozan de una fama mundial? ¿Por qué seguir al rebaño siempre y olvidarnos de otros muchos lugares que merecen la pena al igual que el resto?

Es lógico que todos queramos visitar ciudades como Nueva York, Londres o París, y no hay nada de malo en ello. Pero no deberíamos olvidarnos de otros destinos que siguen siendo algo desconocidos. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Irlanda del Norte. Mientras que su compañera del sur, concretamente su capital, Dublín, recibe a miles de turistas de todos los rincones del globo durante todo el año, esta maravilla queda reservada a unos pocos afortunados. Es cierto que por la zona sí es un destino turístico apreciado y conocido, pero fuera de las Islas Británicas la cosa cambia…

Irlanda del Norte | Europa

Y nos estamos perdiendo todo un paraíso. Nos estamos perdiendo ciudades maravillosas y muy distintas entre sí, paisajes que parecen sacados de postales o directamente de obras de arte, leyendas e historias que atrapan y enamoran. Para los más seriéfilos, también ellos se están perdiendo parte de los Siete Reinos. Y es que Irlanda del Norte puede presumir de haber sido escogida en varias ocasiones para recrear diferentes localizaciones de ‘Juego de Tronos’, una de las series más exitosas de la historia de la televisión.

Lo que más se conoce de Irlanda del Norte es, sin duda, Belfast, su capital. Una ciudad con el encanto de todas las ciudades británicas, pero que también puede presumir de algunos edificios verdaderamente modernos y vanguardistas, de uno de los jardines botánicos más espectaculares de Europa y de un ambiente envidiable. Pero Belfast no es la única ciudad de la región que merece la pena visitar. Sin ir más lejos, la antigua ciudad de Derry, la ciudad amurallada, es uno de esos lugares que todo el mundo que la ha visitado termina recomendando, por su belleza y espectacularidad.

La naturaleza es otro de los grandes encantos de Irlanda del Norte. La Calzada del Gigante es uno de sus principales atractivos, la unión del hombre y la naturaleza, de la tierra y el océano, un lugar verdaderamente mágico al que se puede llegar a través de diferentes rutas. Todo ello con un paisaje de fondo que dejaría mudo hasta al menos impresionable. Y es que llegarás a plantearte si lo que estás viendo es real.

Irlanda del Norte | Europa

Pero, como decimos, lo que verdaderamente ha llamado la atención de un mayor número de turistas, ha sido la presencia de ‘Juego de Tronos’. La serie de HBO ha recreado allí algunos de sus principales y más bellos escenarios como Invernalia (en realidad el Castillo de Ward), la ‘King’s Road’ (conocida en realidad como ‘The Dark Hedges’) o el castillo de la familia Greyjoy (en la vida real el Castillo de Dunluce).

Como ves, no son pocas las excusas por las que puedes darte un homenaje y visitar esa maravilla llamada Irlanda del Norte. ¿Nuestra recomendación? Que alquiles un coche y la recorras de arriba a abajo, dejándote sorprender y sin mucho planeado.