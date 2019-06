Irati, la selva mágica del Pirineo Navarro

Las faldas del Pirineo Navarro acogen el que es el bosque más impresionante de la Península y el único al que se le puede llamar selva, como su homólogo alemán de la Selva Negra. Y es que el de Irati, como el teutón, es un hayedo espectacular. De hecho, es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, compuesto por 17.000 hectáreas de Naturaleza que se mantiene casi virgen gracias a su particular localización, en una cuenca rodeada por montañas en la cabecera de los valles de Aezkoa y Salazar. Adentrarse en sus caminos es toda una aventura para los amantes del senderismo. Hay dos accesos para comenzar a andar por la Selva de Irati: por su vertiente occidental, desde la localidad de Orbaizeta, o por la oriental, desde Ochagavía. Es más recomendable hacerlo desde la segunda, sobre todo si se llega por primera vez, ya que es aquí donde se encuentra el Centro de Interpretación, donde nos informarán de todos los detalles para un día increíble. Y es que es un bosque... pero con multitud de paisajes diferentes, no solo árboles y árboles. Así, es posible descansar frente a las aguas luminosas de embalses como el de Iraba. De hecho, su perímetro es en sí uno de los caminos que propone la selva, con un tramo de pista donde se encuentra la entrada a la presa y la posibilidad de acercarse hasta la Casa Forestal. También es posible visitar los pastizales de las zonas altas. Aquí encuentran refugio reyezuelos, pinzones, petirrojos, corzos, jabalíes, martas... y no serán pocos los que vean en los riachuelos truchas. Y es que el espectáculo también es animal. Cada estación es diferente en Irati. Ahora, en invierno, se cubrirá de nieve. Es el momento perfecto para hacer esquí de fondo, rutas en raquetas o un simple paseo. No faltan actividades en este bosque de cuento.