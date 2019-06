6 ideas para hacer una escapada cerca de Madrid   

No siempre hace falta hacer un gran viaje para alejarse de la rutina, como os mostraremos ahora mismo. Es verdad que la capital nunca duerme, que Madrid tiene planes preparados para todos los gustos. Sin embargo, a veces, el estrés de la ciudad hace que queramos salir de ella, algo que puede resultarnos un poco imposible porque no tenemos vacaciones y no encontramos tiempo suficiente. Pero tranquilos, esto realmente no hará falta. Si queréis respirar aire fresco y disfrutar de la tranquilidad que no encontráis en la capital, sin que el desplazamiento conlleve a días de vacaciones, aquí os traemos la solución. Y es que tanto en la provincia de Madrid como en los alrededores, encontramos escapadas perfectas para uno o dos días.

El Escorial | Madrid

1. San Lorenzo de El Escorial

Es el segundo municipio más visitado por turistas, después de Madrid. Dentro de este pueblo, debemos destacar el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, cuyo Monasterio está catalogado como Patrimonio de la Humanidad desde el año 1984. Muy importante es también la Real Biblioteca, sus jardines, la Basílica y la Cripta Real, en la cual yacen los restos de la mayoría de reyes y reinas del país.

Chinchón | Madrid

2. Chinchón

Lo más atractivo de Chinchón es su Plaza Mayor Medieval, correspondiente al siglo XV, y la cual está rodeada por edificios no muy altos que cuentan con balcones, todos ellos pintados de verde lo que da un toque especial a la plaza.

Patones de Arriba | Madrid

3. Patones de Arriba

Situado muy cerca de la comunidad de Guadalajara, este municipio cuenta con grandes atractivos. Se encuentra dividido en Patones de Arriba y Patones de Abajo, y mientras que el primero ofrece un museo en sí mismo, el segundo es una nueva localidad. En su conjunto, se encuentra situado en un ambiente natural en el que se puede practicar senderismo o cicloturismo.

Rascafría | Madrid

4. Rascafría

A 80 kilómetros de la capital se encuentra este municipio, muy cerca de la estación de Valdesqui. Además de las pistas de esquí, cuenta con otros atractivos como la Laguna Grande de Peñalara o el llamado Bosque de Finlandia. Normalmente se producen fuertes nevadas o lluvias en él, lo que crea un ambiente bastante nostálgico.

Buitrago de Lozoya | Madrid

5. Buitrago de Lozoya

En la sierra de Guadarrama nos encontramos con uno de los pueblos más llamativos de la Comunidad de Madrid. Se encuentra rodeado por una muralla del siglo XI, posteriormente reconstruida, y en él podemos ver su castillo, la Casa del Bosque propia de los Duques del Infantado o un museo que cuenta con obras del mismísimo Picasso. Además, hacer piragüismo o montar a caballo también son otros ejemplos de sus atractivos indiscutibles.

Cercedilla | Madrid

6. Cercedilla

También en la sierra de Guadarrama, Cercedilla es un municipio que destaca por su riqueza natural, que lo convierte indudablemente en un atractivo turístico. Es un destino ideal para realizar rutas de senderismo, mientras que se puede observar la flora y la fauna que allí abundan. Además, nos encontramos también con patrimonio artístico y cultural: calzadas romanas, puentes, iglesias o ermitas.