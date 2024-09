La historia del Santuario de Santa Gema y la curiosa reliquia que alberga

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Madrid, una de las ciudades más sorprendentes que podemos encontrar en España. Y siendo honestos, no es para menos. No es ningún secreto que cuenta con un gran número de construcciones y monumentos que son verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el Santuario de Santa Gema.

También conocido como Santuario de Santa Gema Galgani, se trata de un templo situado en el barrio de Chamartín, frente la plaza de Santa Gema. Entre sus curiosidades, debemos destacar que el 14 de cada mes hay una peregrinación hasta este lugar en devoción a la Santa y que, además, es famoso porque allí se encuentra la reliquia del corazón de Santa Gema, que llegó en 1985 desde Roma.

El Santuario de Santa Gema de Madrid, a través de su historia

Para conocer su origen, debemos fijarnos en la figura de Gema Galgani, que nació en Borgonovo di Capannori en 1878. Huérfana de madre y, posteriormente de padre, Gema se trasladó a Lucca donde era cuidada por la familia Giannini. Desde temprana edad, destacó por su intensa vida de oración, pero también por sus visiones de Jesucristo crucificado, así como de la Virgen María. Su muerte se produjo el Sábado Santo de 1903, cuando tan solo tenía 25 años de edad.

Los restos mortales de Santa Gema fueron depositados en el Santuario que lleva su nombre y que se erigió en Lucca, siguiendo al pie de la letra sus deseos. El 2 de mayo de 1940, Gema Galgani fue canonizada por el Papa Pío XII en la Basílica de San Pedro. Fue un instante verdaderamente sorprendente, emotivo y muy especial, como no podía ser de otra forma.

Interior del Santuario de Santa Gema | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Conociendo la historia de la Santa, es hora de descubrir el origen del Santuario que lleva su nombre y que podemos encontrar en Madrid. El reconocido arquitecto Manuel Ambrós Escanellas fue el encargado de proyectar esta obra a mediados del siglo XX. La primera piedra de este templo se colocó el 3 de marzo de 1949, y la construcción no fue consagrada hasta varios años después, concretamente el 17 de octubre de 1953.

Es importante destacar que, desde un tiempo después de su consagración, se establece que los días 14 de cada mes se lleve a cabo una peregrinación. No podemos dejar de mencionar el año 1959, cuando el reconocido arquitecto Joaquín Núñez Mesa comenzó las obras para construir tanto la Residencia como el Convento de los Padres Pasionistas. Pero no todo queda ahí.

Corazón de Santa Gema | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Y es que un par de décadas más tarde, el Santuario comenzó a adquirir muchísima más relevancia. ¿El motivo? En 1985, y desde Roma, llegó hasta este templo la reliquia del corazón de Santa Gema. Ésta se encuentra en el interior de una escultura plateada de la Santa, elaborada por Talleres Granda. ¡Es sencillamente espectacular, no cabe duda! Por lo tanto, si estás pensando en viajar a Madrid, no dejes pasar la oportunidad para acercarte a este Santuario que, desde luego, no te va a dejar indiferente.