Festival de Cap Roig en la Costa Brava

La cita no puede ser en un lugar más idílico. El Cap Roig, en Calella de Palafrugell, en los jardines y el castillo creados por el matrimonio Woevodsky. Hoy jardin Botánico excepcional y sede de uno de los festivales de verano más conocidos a nivel nacional e internacional. Según Josep Pla, la obra mejor lograda de nuestra costa. Enamorados de este terreno situado junto al mar, muy cerca de Calella de Palafrugell, encaramado en la roca y al que todo el mundo llamaba Cap Roig, los Woevodsky edificaron un castillo que sería su vivienda y en el que pasarían el resto de su vida. Una historia de amor de la que heredamos un hermoso Jardín Botánico y un escenario maravilloso en lo alto de un acantilado sobre el Mediterráneo. Cap Roig es una maravilla única. Sus naturales y espectaculares rocas en el acantilado enrojecen a la luz del atardecer. Dorothy Webster, señora Woevodsky, creadora de este maravilloso jardin, es uno de tantos enigmas de Cap Roig. Su recuerdo está presente en varios puntos: la cala d’en Massoni, al pie del acantilado, que se conoce popularmente como “la bañera de la rusa”, y en "el mirador de la Lady” Pero anécdotas aparte, es aquí donde se celebra uno de los eventos veraniegos más importantes de la Costa Brava. El Festival de Cap Roig, que llega a su 14a edición consolidado como el mayor evento musical del año y uno de los festivales de referencia. Cada verano los nombres propios más relevantes del panorama musical nacional e internacional se dan cita en este impresionante paraje frente al mar situado en los términos municipales de Palafrugell y Mont-ras, en la comarca del Baix Empordà. El entorno natural formado por el Castillo de Cap Roig y el Jardín Botánico, considerado uno de los más importantes del Mediterráneo, es el escenario perfecto para disfrutar de la música en las noches de verano. El programa se inicia el próximo 4 de julio con Sir Elton John en concierto. Otros artistas de renombre pisarán este escenario hasta el mes de agosto. La lista es amplia Hombres G, Placebo, Pet Shop Boys, David Bisbal, James Blunt, Duncan Dhu, Bryan Adams, Dani Martín, Luz Casal, Sergio Dalma, Antonio Orozco y la gran estrella de la ópera mundial Barbara Hendricks, en una gala solidaria. En el Festival también hay conciertos de grupos catalanes como Els Pets, La Iaia y Els Amics de les Arts. Y también este año, actuaciones para los más pequeños Super3 El Musical y Geronimo Stilton en concierto. Después del éxito de la edición anterior, Cap Roig Mini abrirá sus puertas a padres e hijos en sesiones de tarde. La venta de entradas es a través de la web oficial del festival caproigfestival.com y los días de concierto en las taquillas del recinto de 16.00 a 22.00 horas. El teléfono de información es el 902 64 68 35. No se permite la entrada a menores de 3 años, excepto en las sesiones Cap Roig Mini, para las que no habrá restricción de edad. Para dicha actuación quedan exentos de pago los niños menores de 4 años que no ocupen asiento. La organización habilita un total de 800 plazas de parking gratuito en cinco grandes espacios del recinto de los jardines. Si este verano tienes pensado pasar unos días en la maravillosa Costa Brava, no te quedes sin entradas. Este escenario idílico abre sus puertas a partir de julio y augura impresionantes veladas. No te lo puedes perder.