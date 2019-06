Escenario de batallas, inspiración de escritores, cuna del Quijote

Cabalgar contra Molinos de Viento junto a Don Quijote, pasear por las calles de Consuegra con un guía, viajar a la Edad Media para conocer un castillo asediado, conocer los secretos de un artesano, aprender a “mondar” azafrán… Es la propuesta de Consuegra para una escapada original y diferente.



Se le llama "el último pueblo de la Mancha", por estar cerca de donde la llanura manchega se funde con los Montes de Toledo. Sus molinos de viento, sus plazas, iglesias y ermitas, adornan sus tranquilas calles bajo la mirada atenta de su Cerro Calderico, coronado por su castillo de origen medieval. Consuegra, es la tranquilidad de la Mancha, al son del viento que mueve las aspas de los molinos, con maravillosas puestas de sol y noches estrelladas.

Desde que los íberos levantasen el primer asentamiento en el Cerro Canderico, su historia ha discurrido por la antigua Komsava, la Consaburum romana, la Qusubra islámica, la Consocra medieval y la Confuebra del Siglo de Oro. Y de aquellos tiempos, rincones mágicos, con encanto, que no puedes dejar de visitar.



El Castillo de Consuegra, edificado en los siglos X al XIII en lo alto del Cerro Calderico, testigo privilegiado de la invasión de los musulmanes, de las batallas de la Reconquista, de las campañas de la Orden de San Juan o de la guerra contra Napoleón. De arquitectura militar sanjuanista, con tres recintos defensivos que se puede visitar y en el que, desde la torre, se puede disfrutar de un paisaje impresionante.



Los once Molinos de Viento, confundidos con gigantes en tiempos por Don Quijote de la Mancha, el más ilustre de los caballeros. Hoy en día recuperados con cinco que aún conservan el mecanismo completo. El llamado el “Rucio”, que se puede visitar para adentrarnos en las entrañas del gigante y descubrir sus entresijos.



El Ayuntamiento, un edificio de 1670, el edifico “los corredores” del siglo XVII, símbolo de la plaza, el más destacado de la ciudad, con una preciosa balconada, tallada y soportales de madera típico ejemplo de la arquitectura manchega, hoy Museo Arqueológico Municipal. El Palacio “San Gumersindo” y la Ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz con una valiosa colección de obras de arte y exvotos expuestos en el templo y en un museo. También, la iglesia parroquial Santa María la Mayor, con su cripta mudéjar o el Convento de las Madres de la Inmaculada Concepción, que recrea el gótico mudéjar.



Consuegra, escenario de batallas, inspiración de escritores, cuna del Quijote, es uno de esos lugares de la Mancha que hay que visitar. Y ahora, con eventos que ofrecen una escapada diferente. Aventuras, ideas y propuestas para hacer solo, en pareja o en familia. Paseos taetralizados, visitas al Molino Rucio, visitas teatralizadas en el Castillo de Consuegra y un juego en familia en el castillo, Caballeros Andantes, una actividad genial para los niños.



Y si lo tuyo es la gastronomía, te proponen unas jornadas de las Cebolletas, para pasar un fin de semana de lo más entretenido con degustaciones y visitas al Museo del Azafrán en Madridejos, un campo de cebolletas y una quesería, entre otras actividades.



Y ahora también, con motivo del IV Centenario de la Segunda Parte Del Quijote y el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, el Ayuntamiento de Consuegra, en Toledo, ha organizado una serie de rutas guiadas por la villa. Un manera diferente de conocer el patrimonio histórico y monumental de uno de los pueblos más vinculados a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Paseos inolvidables y llenos de magia, de la mano de Vitela Teatro.



El Conjunto histórico del Cerro Calderico con su castillo medieval y sus doce molinos de viento es una imagen única que no encontrarás en ningún otro lugar. Consuegra es una experiencia única en el corazón de la Mancha.