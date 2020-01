Te proponemos tres destinos más que interesantes que, en el mes de enero, te resultarán especialmente asequibles económicamente hablando, se trata de un destino internacional y dos nacionales.

Hablando de destinos internacionales, lo tenemos claro, enero es un buen mes para escaparse a Portugal: Lisboa, una de las capitales más bellas de Europa a la que, además, puedes llegar en coche sin preocuparte por el vaivén de los precios de los vuelos, es uno de nuestros destinos favoritos pero no olvides que Oporto es también una magnífica ciudad que debes visitar al menos una vez.

Lisboa | Pixabay

Además Lisboa, por su ubicación, resulta interesante no sólo por sí misma sino porque está a tiro de piedra de otras localidades portuguesas que te encantará visitar como Sintra, Estoril e incluso Cascais.

Si optar por no salir del territorio nacional, te recomendamos (encarecidamente) Córdoba porque el encanto de esta ciudad es realmente sorprendente y la rebaja en las temperaturas respecto al largo y cálido verano andaluz, hace que las visitas a los lugares históricos de la ciudad se disfrute mucho más que en otra época del año; es verdad que no verás los famosos patios cordobeses en su momento de mayor esplendor pero disfrutarás de Medina Azahara como no podrías hacerlo en pleno verano.

Mezquita de Córdoba | Pixabay

Y una más ¿qué te parece Valencia? el calor del verano y la llamada de las playas deja a veces en un segundo plano tanto como esta ciudad tiene que ofrecernos y, dado que aquí el invierno no es tampoco especialmente frío, el mes de enero, lejos de Fallas y playas, nos parece un momento ideal para disfrutarla (y gastándote además mucho menos que en temporada alta).

Valencia | Pixabay

Por supuesto hay otros muchos destinos perfectos para disfrutar de un mes de enero viajero sin gastarte mucho dinero, si elijes destinos típicos de otras épocas del año descubrirás que conocerlos en enero te puede resultar mucho más barato y más cómodo, sin el agobio de los hoteles y las calles colgando el cartel de 'completo'.

