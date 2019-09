La época del año favorita para muchos es el verano: sol, calor, playa, vacaciones… Pero, ¿tan sólo podemos divertirnos durante esos meses? Para nada. Si quieres superar esa depresión post vacacional y eres de los que viajar les llena de alegría, a continuación te hablamos de algunas de las mejores escapadas europeas para aprovechar aunque sea un par de días alejados de la rutina:

1. Oslo (Noruega)

La capital noruega es una de las mejores elecciones para estos meses. Los días comienzan a ser más cortos, así como el aire más fresco, una buena elección para aquellos que quieren dejar de lado el verano por completo. Sin embargo, el otoño es una de las estaciones más recomendadas para disfrutar de la Oslo, ya sea haciendo turismo o acudiendo a alguna de las muchas exposiciones como la del Centro Nobel.

Oslo | Wikipedia (Tobiasvde)

2. Florencia (Italia)

Los días son más cálidos en esta preciosa ciudad italiana. El calor todavía se puede notar y aunque las llueves pueden ser comunes, esto aumenta la belleza de sus paisajes. Es una ciudad llena de arte que te va a costar recorrer entera en un par de días, pero si te queda algo por ver, siempre puedes volver. Además, durante el mes de octubre se celebra muy cerca de la ciudad el Festival Anual de la Castaña Marradi, ideal en este mes.

Florencia | Wikipedia (echiner1)

3. Barcelona (España)

Después de todos los turistas que invaden las Ramblas durante los meses de verano, llegan los mejores meses para disfrutar de Barcelona con tranquilidad. En octubre se organizan multitud de actividades y eventos, como la Castanyada (fiesta de las castañas) del 31 de octubre. Además, podrás disfrutar de algunos lugares sin esperar grandes colas y observando esta ciudad tan bonita.

Barcelona | Wikipedia (МаратД)

4. Munich (Alemania)

Si viajas ya a esta ciudad te encontrarás con algo muy especial, la Oktoberfest 2019 que dura hasta el día 6 de octubre. Además, si te apetece desconectar un poco de la ciudad, puedes viajar a la Selva Negra y visitar alguno de sus bonitos pueblos a la vez que practicas senderismo y escuchas diversas leyendas acerca del lugar.

Munich | Wikipedia (Thomas Wolf)

5. Copenhague (Dinamarca)

La capital de Dinamarca es una ciudad perfecta para visitar en cualquier época del año, incluso cuando llegan las nevadas. Las temperaturas en estos próximos meses no son altas, normalmente rondando los 10 grados, pero esto no quita que no puedas visitar los Jardines de Trivoli durante el fin de semana o el Palacio Amalienborg, además de ver a La Sirenita que estará esperándote en el mismo sitio de siempre.