Si eres fan de Ferrari tienes que estar en Torrelodones el 8 de junio

Los amigos de Ferrari tienen una cita el próximo 8 de junio en Torrelodones porque será en esta localidad madrileña donde, organizado por la concejalía de Turismo en colaboración los hosteleros locales, se celebrará el encuentro así llamado: 'amigos de Ferrari'. ¿Y qué puedes esperar de una cita como esta? Exhibiciones de aceleraciones y recorridos por diferentes zonas de Torrelodones, así, para empezar. Pero vayamos a los detalles...

En la Avenida de la Fontanilla, justo frente al Centro Comercial Espacio Torrelodones, y a las 12 de la mañana tendrá lugar una exhibición de aceleraciones tras la que se hará un recorrido por diferentes zonas de Torrelodones empezando por este punto, el Centro Comercial Espacio, y continuando por Rotonda, Joaquión Ruíz Jiménez, Real, Fco. Sicilia, Avenida Dehesa, la pista de atletismo, José S. Rubio, Juan Van Halen, Ángel Alberquilla Polín, Fco. Sicilia, Avenida Dehesa, m618 y Real, punto en el que terminará el recorrido. Si conoces Torrelodones no necesitarás más detalles, de no ser así es tan fácil como introducir los puntos del recorrido en Google Maps.

Amigos de Ferrari en Torrelodones | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Torrelodones y Miradas Viajeras

Claro que la fiesta de los amigos de Ferrari no acaba ahí, una vez termine la exhibición de aceleraciones y el recorrido por las calles de Torrelodones la fiesta continua en parque cerrado (en el párking de la calle Relojeros), será hacia las dos de la tarde y ya las 5 los amigos de Ferrari harán un nuevo recorrido, esta vez hacia la Colonia; una media hora después, alredeodor de las 5 y media de la tarde, habrá una nueva exhibición de estos excepcionales coches en parque cerrado, en la calle Jesusa Lara (frente al parque Pradogrande).

El fin de fiesta tendrá lugar en uno de los lugares más emblemáticos de Torrelodones, el Casino Gran Madrid al que llegarán los Ferrari sobre las 7 de la tarde tras un nuevo recorrido desde la calle Jesusa de Lara.

Si eres un fan de Ferrari no necesitas más para saber que el 8 de junio tienes que estar en Torrelodones pero, aunque no lo fueras, ciertamente no se nos ocurre mejor excusa para acercarte a conocer esta bonita localidad madrileña que siguiendo las rutas que recomiendan los amigos de Ferrari.