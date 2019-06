Encuentro con tiburones...en Valencia

El Oceanogràfic es, a día de hoy, el Acuario más grande de toda Europa, con 42 millones de litros de agua en los que se exhiben diferentes hábitats marinos, con más de 40.000 ejemplares de 550 especies diferentes. Peces, mamíferos, aves, reptiles e invertebrados forman parte de la familia de este gran edificio imprescindible.

La obra de ingeniería es todo un hito, ya que el agua salada se bombea desde la playa de la Malvarrosa, en la costa. Además del Acuario, el Oceanogràfic cuenta con una piscina para exhibiciones con delfines, un área para los biólogos e investigadores, salas de actividades formativas y también con un auditorio.

Y es que en el Oceanogràfic hay mucho que hacer además de disfrutar de su recorrido. Hoy os hablamos de una actividad que siempre hemos pensado que no sería posible. Nadar entre tiburones nos suena a países lejanos, a una actividad a veces no apta para nuestros bolsillos, y que además requiere de cierta preparación física. Pero, ¿a qué no sabías que también se puede hacer en España? Pues si, ahora si, en el Oceanogràfic de Valencia. Vas a poder cumplir unos de tus sueños, nadar con estos majestuosos depredadores.

«Encuentro con tiburones» es la nueva actividad que ha puesto en marcha el Oceanogràfic, solo requiere que seas un buceador titulado, para poder realizar la inmersión en el tanque de tiburones más espectacular de toda Europa.

Sin duda una experiencia única para los amantes de las profundidades. Ya no tienes que viajar muy lejos, porque Valencia está a la vuelta de la esquina. No hay nada mejor para un submarinista que poder acercarse a estas extraordinarias criaturas. Además vas a ir acompañado de un instructor profesional para mayor seguridad.

La jornada comienza a las 9h de la mañana con una charla educativa a cargo de los instructores, una visita a la zona técnica y un briefing de la inmersión. Y sigue con el equipamiento y la inmersión con tiburones en el tanque de Océanos. Un tanque que es el más grande de agua salada en un acuario. El buceo en esta instalación nos permite realizar una inmersión con un recorrido específico, tal y como sucede en las inmersiones en aguas abiertas. Vamos a bucear entre más de 51 especies y con más de 1.350 ejemplares, tiburones toro, tiburones grises, tiburón nodriza, musolas, pez sierra, pez luna y muchos más. Y como novedad, grabarán tu inmersión para que puedas llevarte a casa un DVD de recuerdo, que va incluido en el precio.

«Encuentro con tiburones» es una actividad dirigida a buceadores con título en vigor, PADI, FEDAS, CEMAS, SSI, o que acrediten un mínimo de diez inmersiones en su cuaderno de logbook. Los menores de 16 años deberán ir acompañados del padre, madre o tutor legal.

La inmersión dura unos cuarenta minutos y hay que seguir las recomendaciones del instructor en todo momento. Durante el recorrido se realizan cuatro paradas para observar las especies con calma. El precio de esta actividad es de 290 euros, y el Oceanogràfic destina el 10% de estos ingresos a proyectos de investigación y conservación de tiburones.

Así que ya lo sabes, reserva tu inmersión con tiburones con al menos siete días de antelación y aprovecha para descubrir la ciudad de Valencia. Un plan perfecto para los amantes de las profundidades marinas.