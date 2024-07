Dónde puedes encontrar La Dorada, el famoso barco de Chanquete de Verano Azul

No es ningún secreto que Verano Azul se convirtió en una de las series de televisión más exitosas y queridas de nuestro país. En sus 20 capítulos, esta ficción dirigida por Antonio Mercero hizo disfrutar a toda una generación con las historias que protagonizaban sus personajes principales.

Uno de los episodios de Verano Azul más emotivo y más recordado por el público ha sido, indudablemente, el dieciséis. En él, los personajes principales de la serie se unieron para entonar ese mítico No nos moverán. Recordemos que Chanquete vivía en un barco, que era conocido como La Dorada.

El personaje al que daba vida el actor Antonio Ferrandis vivía en este barco que estaba situado en un territorio muy concreto, y una constructora quería hacerse con esa zona. Tras intentar negociar la compra, los especuladores optaron por hacer que los vecinos intimidasen a Chanquete… pero sin éxito.

La Dorada | Imagen de Concepcion AMATORTA en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Fue entonces cuando la constructora no dudó un solo segundo en enviar un gran número de excavadoras hasta ese lugar para lograr, de una vez por todas, su objetivo. Julia, junto al resto de la pandilla, protagonizaron una escena que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión en nuestro país.

Precisamente por esto, como no podía ser de otra manera, La Dorada I se ha convertido en todo un emblema de Nerja. Desde que se rodó esta serie, todo turista que visita esta localidad malagueña quiere acercarse hasta el barco de Chanquete para fotografiarse frente a él. Todos buscan enamorarse de Nerja, pero también formar parte de esa historia que nos regaló Verano Azul.

¿Dónde se encuentra La Dorada I, el Barco de Chanquete, en Nerja?

Debemos tener en cuenta que, lo que podemos encontrar, es tan solo una réplica de ese barco. Está ubicada en el conocido Parque Verano Azul donde se recuerda y, a su vez, se homenajea esta serie que ha marcado un antes y un después en muchísimos aspectos.

Junto a este barco, podemos encontrar un cartel en el que se explica, a la perfección, la gran importancia que tiene La Dorada para Nerja. Como curiosidad, el verdadero Barco de Chanquete, en realidad, no era un barco sino que se trataba de una maqueta que fue construida por piezas en unos talleres situados en Prado del Rey. No era más que un decorado que se instaló en Nerja y que, una vez finalizado el rodaje, se desmontó. Nadie fue capaz de imaginar el gran éxito que tendría Verano Azul, por lo que ese barco, que acabó convirtiéndose en todo un símbolo, no se guardó.

Por suerte, actualmente, sí que podemos disfrutar de esa réplica de La Dorada. Si estás pensando en pasar tus vacaciones en Nerja o alrededores, no dejes pasar la oportunidad de ver en primera persona este barco que tantísimos recuerdos nos trae a la memoria cada vez que lo vemos. ¡Es muy especial!