Una doble cita en Córdoba

Hay una cita ineludible en el mes de mayo. Comienza con una gran Batalla de las Flores que se celebra el día 1, en una de las ciudades más bonitas de España. Una cabalgata con carrozas decoradas con flores de mil colores que dan la bienvenida a la primavera. Arrancan las Cruces de mayo en Córdoba. Los patios y plazas de la ciudad levantan cruces de gran tamaño decoradas con flores, macetas y mantones de manila, en una fiesta en la que participan todos. Y para disfrutar de este maravilloso espectáculo, las asociaciones de vecinos y Peñas instalan una barra de bar donde sirven tapas típicas y bebidas reconfortantes. Todo amenizado con música de sevillanas y espectáculos de baile por la noche. Las cruces compiten en un concurso municipal, y un total de cuarenta cruces son las que reciben autorización y se presentan. El horario de apertura va desde las 21h del primer día de cruces, hasta las 16h del 4 de Mayo. El horario de la música es de 12h a 17h horas y de 20h a 2h del día siguiente Pasear por los barrios de San Basilio, San Andrés, Santa Marina, San Agustín y la zona centro es una auténtica maravilla, patios, rejas y balcones se visten de flores y el ambiente contagia la alegría en escenarios blancos de rejas engalanadas. Preciosos rincones para disfrutar del casco antiguo, la Judería o la Mezquita en unas fechas más que especiales para la ciudad. Prepara tu cámara de fotos y anímate a descubrir Córdoba. No hay una fecha mejor. El clima benigno del mes de mayo invita a pasear por la ciudad. Y a partir del 5 de mayo comienza la fiesta de los patios. El calor y la climatología, desde la época de los romanos y más tarde de los musulmanes, adaptaron las casas a las necesidades, centrando la vivienda en torno a un patio, que normalmente tenía una fuente en el centro. Y más tarde las entradas de las viviendas se decoraron con vegetación para aumentar la sensación de frescor. Desde entonces, los patios en córdoba, en las casas, se han convertido en una tradición. Particulares y vecinos comparten este tipo de arquitectura. El barrio más característico es el del Alcázar Viejo, entre el Alcázar y la parroquia de San Basilio, aunque también el barrio de Santa Marina, alrededor de San Lorenzo y la Magdalena son los mejores lugares para perderse. En el entorno de la Mezquita o el barrio de la judería encontrarás los más bonitos y antiguos de la ciudad. Y no dejes de visitar el Palacio de Viana, con doce patios diferentes. Desde el año 1921 ese organiza durante la primera quincena de mayo el concurso de Patios, y es un auténtico honor conseguir el premio. Córdoba resulta un destino sensacional en estas fechas con actuaciones folclóricas, cantaores y bailaores de la tierra. Todo acompañado del vino Montilla-Moriles. Hasta el 18 mayo Córdoba es el destino perfecto. No te lo puedes perder.