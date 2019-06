Disfrutar como auténticos payeses de lo mejor de la tierra

Si estás pensando en una escapada y no se te ocurre nada, en Cataluña tienen una propuesta genial para ti. Y es que del 17 y hasta el 19 de junio han puesto en marcha una iniciativa que creemos que os va a encantar: Benvinguts a Pagès, una oportunidad única para descubrir de dónde viene lo que comemos, al tiempo que conocemos de cerca a las personas que producen los alimentos que llegan cada día a nuestras mesas.

Payeses y payesas de toda Cataluña abrirán las puertas de sus explotaciones para mostrarnos sus rebaños, sus huertos, sus obradores o sus campos. No se nos ocurre un plan más original para pasar unos días lejos de la gran ciudad, disfrutando del campo, del mar o de la montaña, o incluso disfrutar de actividades muy diferentes en la gran ciudad, porque los destinos van a depender de lo que más nos guste, o de aquello que queramos conocer.

Una escapada que incluye degustar y comprar los productos de nuestra tierra en su lugar de origen, directamente a los productores. Y lo podemos hacer en todas las comarcas catalanas. Un fin de semana inolvidable degustando los menús de Benvinguts a pagès en más de 200 restaurantes, y además, con paquetes especiales de alojamiento.

'Benvinguts a Pagès' es una apuesta por el producto de proximidad, una iniciativa que busca poner en valor el mundo rural, impulsar el turismo de interior y potenciar la ya de por sí excelente gastronomía catalana conociendo los mejores productos y su origen. Un plan para todos, grandes y pequeños, en pareja, en familia o con amigos, esta es una manera diferente y original de conocer lo mejor de Cataluña. Sin duda un viaje apasionante.

¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo preparamos nuestra escapada? Pues muy fácil, solo hay que entrar en la página web y elegir entre las muchas propuestas, que vienen clasificadas por tipos de alimentos o por comarcas. En cada una de ellas encontrarás las explotaciones que puedes visitar, los lugares en los que puedes comer, dónde puedes dormir y además en algunas puedes ver actividades complementarias.

Para que tengas toda la información, te presentan las fincas, las cooperativas o bodegas, sus productos, los horarios de apertura y el nombre de los payeses a los que vas a conocer. Y no creas que hablamos solo de los productos del campo, porque también puedes visitar por ejemplo las mejilloneras del Delta en San Carlos de la Rápita, conocer las barcas de los pescadores de la Barceloneta y su trabajo, o visitar bodegas que producen vinos o cavas, ver como se elaboran los mejores quesos, la miel y otros productos dulces, e incluso ver museos rurales muy interesantes.

Las visitas durarán aproximadamente una media hora y no será necesario reservar con antelación siempre (pero mejor, preguntar). Y después de la visita, muchos ofrecerán una pequeña muestra de los productos de la masía o explotación. Como actividades, podemos por ejemplo elaborar longaniza fresca, disfrutar de fiestas como las Fallas del Pirineo que son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, realizar visitas guiadas, catas de vino, descubrir pinturas rupestres, realizar un vuelo acrobático en un biplaza, plantar arroz, o participar en Ferias como la del Vermut de Viladomat o pasarnos por la 1ª Muestra del Recuit de Surana d’Emporda. Por cierto, si no conoces el recuit, no dudes en probarlo, es uno de esos productos exquisitos que no son fáciles de encontrar fuera de Cataluña. Un queso fresco, untuoso y suave que hay que mezclar con miel, un postre simplemente exquisito.

Hay mucho que hacer y mucho que ver. Sí que recuerda que durante estos tres días los agricultores, restaurantes y alojamientos de toda Cataluña trabajarán juntos para que todos podamos disfrutar. 'Benvinguts a Pagès' es una iniciativa promovida por la Fundación Alicia, junto con la Agencia Catalana de Turismo y el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Además esta iniciativa se enmarca dentro los actos que promueven que Cataluña sea designada Región Europea de la Gastronomía 2016. Un fin de semana a medida y diferente.

