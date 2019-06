Convertirse en pastor en Soria

¿Te suenan terminos como esquileo, hilado o gastronomía pastoril? ¿Quieres aprender a guiar un rebaño? ¿Te apetece convertirte en pastor por unos días? Ya sabemos que todas estas preguntas no son muy comunes, pero estamos seguros de que por lo menos hemos despertado tu curiosidad. Hablamos de vivir una aventura única y diferente, muy en la línea de la vuelta a lo natural que se lleva tanto. Ahora del 19 al 21 de junio puedes acompañar a los pastores y convertirte en uno de ellos realizando las últimas etapas de la trashumancia por la comarca de Tierras Altas de Soria. Y coincidiendo con la Fiesta de la Trashumancia. Soria vacaciones y Rural vacaciones, lanzan esta iniciativa turística de la mano de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria junto con los Ayuntamientos de Oncala y Aldehuelas. Una oferta de tres días junto a los pastores por 155 euros y dos días por 78 euros. Si optamos por los tres días, haremos el camino desde Soria hasta Oncala, pasando por el paraje de Zarranzano o el acebal de Garagüeta, si es el de dos días el recorrido será desde Garagüeta a Oncala. El precio incluye una noche al raso y otra en albergue y la totalidad de las comidas y cenas pastoriles. Nos proponen convertirnos en pastores y guiar a las ovejas en su regreso a las comarcas pastoriles de Tierras Altas de Soria. Una ruta en la que no faltará la gastronomía pastoril, las exhibiciones de esquileo y las noches al raso. “Somos Trashumantes” es el lema con el que se ha dado a conocer esta experiencia que seguro no dejará indiferente a quiénes se acerquen a Soria. Las ovejas regresan en el mes de junio a las comarcas de Tierras Altas después de haber pasado el crudo invierno en tierras extremeñas. Un camino que realizan guiadas por los pastores, cuyo papel es fundamental para que lleguen sanas y salvas a su destino. El alcalde de Oncala, Martín Las Heras comenta "Queremos que nos acompañen, que caminen con nosotros al ritmo del ganado, al oído de los pastores, al olor del tomillo y el romero, al tiempo que nos ofrezca la madre naturaleza. Hacer el camino con los pastores trashumantes es conocer el verdadero carácter serrano de las gentes de esta tierra Soriana” El sábado 21 de junio será la fiesta mayor de la Trashumancia y, tras la llegada del rebaño a la localidad de Oncala, se realizará el conteo de las ovejas y la separación de las mismas. Si quieres acercarte a vivir esta fiesta, también puedes plantearte una escapada. Serás recibido con bailes y cánticos trashumantes y podrás disfrutar de grandes exhibiciones de tradiciones ligadas a la trashumancia como el esquileo o el hilado, la degustación de migas, demostración de caldereta, etc. Sin olvidarnos del queso de oveja de Oncala y embutidos de las Tierras Altas sorianas, muy típicos y valorados en la zona. Y lo más importante, muchas actividades pensadas para los más pequeños. Raquel Soria, Agente de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria. añade que gracias a estas iniciativas “acercamos y difundimos la actividad del pastoreo y de la trashumancia y favorecemos el conocimiento de este oficio a las nuevas generaciones y mostramos la belleza de una de las zonas más desconocidas de la provincia de Soria” Para la contratación de estos paquetes turísticos de Soria Vacaciones o Rural Vacaciones. Llamar al Teléfono 975 23 22 52 o escribir un correo electrónico a la dirección soriavacaciones@ruralvacaciones.es