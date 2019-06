Cinco viajes de negocios, cinco ferias y sus cinco hoteles

Trabajo obliga y a veces toca viajar; pero que no sea un viaje de placer no significa que el viaje no pueda ser un placer, y para ello el hotel elegido tiene mucho que decir y mostrar. La ubicación es fundamental, porque los viajes de negocios suelen ser viajes relámpago en los que no hay minuto que perder en un atasco ni un traslado; y por eso hoy nos imaginamos cinco viajes de negocios a los que cabe te enfrentes a lo largo del año, y nos alojamos en las cercanías de esos lugares donde acontecen los grandes eventos profesionales -ferias y congresos- que son, en múltiples ocasiones, naves de visita obligada por laboris causa, en definitiva, un más que posible destino para tu viaje de trabajo. Y es que los recintos designados para las ferias y congresos, pasarelas y otros eventos profesionales, tienden a convertirse en destinos de nuestros viajes de negocios: Ifema en Madrid, Fira en Barcelona, la Feria de Valencia, Bilbao Exhibition Center y Fycma en Málaga son buena muestra de ello. Nos paseamos hoy por estos cinco recintos que unos y otros profesionales pasearon y pasearán a lo largo de este año, y lo hacemos para recomendaros un hotel por feria que, estamos seguros, no os dejará indiferentes.