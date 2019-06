Cinco restaurantes para saborear un cocido en Madrid

Bajan las temperaturas y eso significa que damos la bienvenida al plato estrella del invierno: el cocido. No hay receta más agradecida ni plato que mejor siente un día de lluvia, frío y niebla. Hay quienes incluso que realizan rutas todos los años para descubrir los mejores restaurantes para degustar un cocido, las recetas tradicionales que han perdurado con el paso de los años y cuyo secreto se ha transmitido generación tras generación. El cocido es uno de los platos más representativos de la gastronomía madrileña y aunque existen varios tipos de cocido repartidos por toda la geografía española, el de la capital es uno de los más deseados e imitados. Pero, ¿en qué se diferencia un cocido madrileño del resto de cocidos? En primer lugar, se sirve en tres golpes, es decir, primero la sopa de fideos; en segundo lugar los garbanzos con las verduras: col, zanahoria y patata; y, por último, la carne: de gallina, morcillo y tocino, entre otros. Cada plato saboreando los ingredientes uno a uno o mezclados, como se prefiera. El cocido madrileño es una receta muy castiza, propia del Madrid de los Austrias que conquista muchas comidas familiares y encandila más de un paladar. Al igual que enamoró a Alfonso XIII, que impuso una tradición que establecía que los jueves de invierno había que tomar cocido y, ¿quiénes somos nosotros para contradecirle? No hay quien se resista a este plato de cuchara una vez que se ha probado. Aunque es tan contundente que después de tomarlo invita a una buena sobremesa o, dependiendo de las costumbres, tal vez a una siesta. No esperes a que sea jueves, el cocido se puede comer cualquier día de la semana y hay muchos restaurantes en Madrid con una gran tradición. Anímate a probar alguno de ellos, todos tienen años de historia y con cada plato que sirven siguen su tradición.