Así es Ribeira, la localidad que vibró con el triunfo olímpico de Ana Peleteiro

Decía Ray Zapata que la medalla de plata que colgaba de su cuello, ganada gracias a un espectacular ejercicio de suelo en gimnasia artística, sabía al pulpo a la gallega que iba a compartir con su mujer para celebrar su éxito ¿dónde? tal vez en Ribeira, la tierra de su querida amiga, madrina de su bebé y también medallista olímpica Ana Peleteiro y es que Ribeira da para mucho, también para disfrutar de la rica gastronomía gallega.

Coroso. Playa | Imagen cortesía de Turismo de Ribeira.

Ribeira es uno de los municipios más poblados de Galicia (se acerca a los 30.000 habitantes), superado solo por las grandes ciudades gallegas, y cuenta con uno de los puertos pesqueros de bajura más importantes de Europa, es de hecho el más importante de España y el tercero de Europa; pero lo que más nos gusta de Ribeira tiene más que ver con su naturaleza y su costa que con su puerto y su importante industria conservera, especialmente en verano, momento ideal para disfrutar de sus maravillosas playas.

No son pocas las playas de Ribeira que querrás visitar, las de Coroso, Aguiño o Castiñeiras, además de la de Touro y Vilar, son de las más visitadas pero la que te va a enamorar es la de Corrubedo, todo el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo lo hará. ¿Eres más de playas Atlánticas de mar abierto? Apúntate entonces las de Balieiros y O Corgo.

Dolmen de Axeitos | Imagen cortesía de Turismo de Ribeira

Es verdad que el clima no siempre acompaña para disfrutar de estas playas como nos gusta hacerlo en verano pero su belleza permanece intacta tanto si brilla el sol como si no lo hace, además no son las playas lo único que disfrutarás en Ribeira; ¿eres de los que no deja vestigio histórico sin visitar cuando viaja? Te encantará descubrir el Dolmen de Axeitos, popularmente conocido como el Partenón del Megalítico, y también los diferentes restos de la cultura castrense diseminados por todo el municipio de Ribeira.

Pero volvamos a la costa ¿sabías que parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas está en Ribeira? concretamente la isla de Sálvora que si bien es menos popular que otras islas de este parque como las Cíes o la isla de Ons, no deja de tener interés tanto por su patrimonio natural como histórico e incluso legendario.

La Sirena de Sálvora | Imagen cortesía de Turismo de Ribeira

Hoy en día sus visitas se limitan a 125 personas al día para preservar precisamente este patrimonio natural e histórico; en ella podrás visitar su faro y su antigua aldea además de la que fuera una fábrica de Secado y Salazón de Pescado, hoy convertida en el Pazo Residencial de Sálvora; no olvides buscar a la Sirena de Sálvora, una magnífica escultura de piedra que mira al mar.