Ahora el wi-fi del hotel te acompaña en todos tus paseos por la ciudad

Hace ya 10 años que la firma hotelera española Room Mate Hotels comenzó a ofrecer a sus huéspedes un servicio de wi-fi gratuito en todas las dependencias del hotel. Para celebrar esta década, la cadena de Kike Sarasola quiere ir más allá y seguir innovando en lo que a tecnología se refiere, de ahí que a partir de este mes de julio se haya lanzado dentro y fuera de España el servicio WiMate.

Gracias a él, ya no será necesario estar dentro del hotel para poder contar con su conexión a Internet. De hecho, se acabó el tener que estar pidiendo a camareros las claves del wi-fi de cada bar o cafetería en la que entremos. Y también nos tendremos que despreocupar de ver si hay o no redes a la redonda. Y es que llevaremos la del hotel con nosotros.

A todos los huéspedes que realicen su reserva directamente en la web se les ofrecerá un router inalámbrico al que se pueden conectar hasta 6 dispositivos. Un pequeño dispositivo que cabe perfectamente en el bolsillo y que ayudará, y mucho, a que estemos todo el tiempo conectados, que es una de las necesidades más demandadas en la actualidad. De hecho, podrán disfrutar de 100 MB de alta velocidad al día.

Para presentarlo, el propio Sarasola y su equipo han grabado el simpático vídeo que encabezaba estas líneas, en el que explican en qué consiste el WiMate y por qué el logo del Wi-Fi gratuito ya no es triangular, sino redondo.

WiMate ya estaba en funcionamiento en 11 hoteles españoles desde el pasado año (en los de Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Oviedo y Salamanca), pero ahora llega también a Miami, Nueva York, México DF, Ámsterdam, Florencia y Estabul. En una tercera oleada, se sumarán 10 ciudades más, todas para antes de fin de año.

El servicio WiMate nació, según explican en Room Mate, tras "ponerse en la piel de los clientes". Un trabajo por el cual han conseguido poner servicios muy bien acogidos como el desayuno hasta las 12 del mediodía, por ejemplo. Así, ya no habrá correo que se pierda, foto que no se pueda subir a las redes sociales, mapa que no se cargue a la hora de encontrar un museo... El hotel, o más bien su wi-fi, va contigo de paseo por la ciudad.

