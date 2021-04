5 lugares para disfrutar de las mejores frutas exóticas de España

Nos gusta la fruta y nos gusta disfrutar en cada estación de la suya, es decir, degustar siempre frutas de temporada; en España esto parece cosa sencilla, es más, podemos incluso permitirnos elegir frutas de cultivos nacionales no porque vayamos a ponernos exquisitos con el 'made in Spain' pero sí porque la huella de carbono de los productos de cercanía es siempre mucho menor que la de los productos de importanción y, puestos a defender la sostenibilidad y el ecologismo, bien está practicar con el ejemplo. ¿Significa eso que nos limitaremos a disfrutar de las naranjas de Valencia, las cerezas del Jerte y los fresones de Huelva? (por poner tres ejemplos de tres frutas de alta calidad y notable producción nacional); lo cierto es que ya quisieran muchos (no miramos a los ingleses...) poder contar en sus huertas con la variedad y calidad de frutas con que contamos en España pero ¿sabías que entre ellas hay también frutas exóticas y tropicales? a continuación te contamos cuáles son, dónde se cultivan y cuál es su época óptima para disfrutarlas por aquello de organizar el viaje en el momento indicado.

Piña | Pixabay

Piñas en la isla de El Hierro

Lo que nos gusta la piña... y más ahora que sabemos que se cultiva en Canarias aunque debes saber que el momento de disfrutar de la piña que se cultiva en España, concretament en la isla de El Hierro, es el invierno; el resto del año podrás disfrutar de piñas importadas desde los grandes productores de piña que son Tailandia, Filipinas y Brasil.

Chirimoya | Pixabay

Chirimoyas en Granada (Costa Tropical)

La chirimoya es una fruta de otoño que crece en países como Ecuador o Perú pero que se ha adaptado divinamente al clima de la Costa Tropical. Tanto es así que la chirimoya de la Costa Tropical granadina y de la Axarquía cuenta con el sello de Denominación de Origen Protegida.

Papaya | Pixabay

Papayas en Canarias y Almería (también en Málaga, Granada y Murcia)

La papaya, fruto típico de Centroamérica, también ha encontrado en nuestro país zonas en las que crecer placenteramente, Canarias y Almería principalmente pero también en Málaga, Granada y Murcia; lo mejor es que esta fruta además es de temporada larga, podemos disfrutarla tanto en invierno como en otoño e incluso en primavera.

Mango | Pixabay

Mangos en Málaga y Granada

De la India llegó a Brasil y de allí al resto del mundo, también a España, donde se producen ricos y dulces mangos en Málaga y Granada ¿mejor momento del año para disfrutarlos? el otoño, aunque cabe que al final del verano ya puedas degustar los primeros de la temporada.

Kiwi | Pixabay

Kiwis en Galicia y Asturias

¿Sabías que el kiwi es originario de Nueva Zelanda? de nuestras antípodas nada menos... pero tienes que ir tan lejos (ni esperar que te los traigan de tan lejos) para disfrutarlos porque tanto en Galicia como, aunque en menor medida, en Asturias, se dan muy bien. Los mejores meses del año para disfrutar de los kiwis de producción nacional son los invernales, de octubre y noviembre hasta finales de marzo y la llegada de la primavera.