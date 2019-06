Winter Wonderland, la Navidad llega a Hyde Park

En Londres, como en la mayoría de las capitales mundiales, ya ha llegado la Navidad y para darse cuenta no hace falta más que pasearse por sus calles cuando el sol se esconde y las luces salen a relucir. Durante estas fechas, la ciudad inglesa luce más atractiva que nunca, con tiendas temáticas, mercadillos y una iluminación muy especial que es capaz de contagiar el espíritu navideño a cualquiera. Winter Wonderland ya ha abierto sus puertas en Hyde Park, y el evento navideño más familiar de Londres ya recibe a cientos de visitantes deseosos de pasar un día especial y celebrar estas fechas. Es una de las atracciones más populares de la ciudad y acoge multitud de actividades, espectáculos de circo, mercadillo e incluso una noria. En Winter Wonderland se puede patinar sobre hielo en un gran pista que rodea un quiosco victoriano, en ella los más pequeños pueden aprender a defenderse sobre los patines y los adultos disfrutarán de un rato muy divertido rodeados de su familia. Risas, emociones y muchos villancicos en esta pista de hielo al aire libre, la más grande de todo el Reino Unido con estas características, ya que tiene 1.600 metros cuadrados. Hay una zona, la del bosque helado, llamada The Magical Ice Kingdom, repleta de esculturas de hielo, con un castillo y numerosas figuras que te trasladará a un mundo de película. Unicornios, cuentos de hadas, princesas y Merlín están congelados, aunque en el recorrido también se puede ver a los caballeros de la mesa redonda –y sentarse con ellos- y a un espectacular dragón que custodia el castillo. Además, con las acrobacias de los espectáculos del Cirque Beserk y del Zippos Circus –ambientado en el Caribe-, la diversión estará asegurada. Tiovivos y toboganes para los más pequeños y montañas rusas para descargar grandes dosis de adrenalina. Y si no se quiere montar en ninguna atracción, más de 200 pequeñas casas de madera forman el mercado en el que se venden regalos hechos a mano, cerámica, velas, bisutería y juguetes de madera. La noria de Winter Wonderland no deja de girar y su punto más alto alcanza los 60 metros, por lo que desde ella se tienen unas bonitas vistas de la ciudad. Durante la Navidad formará parte del skyline londinense, ya que está muy bien iluminada. Los niños podrán pedirle sus regalos a Santa Claus, quien estará en el parque ayudado por sus elfos repartiendo algún que otro regalo a aquellos que se hayan portado bien durante el último año. Para comer algo, en el Bavarian Village hay bares y restaurantes con comida de todo tipo y puestos de vino caliente o churros para entrar en calor. Winter Wonderland estará abierto hasta el día 4 de enero de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días excepto el día de Navidad. Para las atracciones hay que sacar tickets, que se pueden reservar con antelación para evitar esperas, pero la entrada es gratuita para todo el mundo.