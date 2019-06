Visitar Berlín después del muro

El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de la vergüenza en Berlín, se cumplen hoy 25 años de aquel acontecimiento, un periodo de tiempo que se nos antoja largo pero que, visto con perspectiva histórica, es todavía breve, de hecho, levantado en agosto del 61, fueron más los años que estuvo el muro en pie antes de ser definitivamente derribado que los que han transcurrido desde esa feliz fecha. El muro de la vergüeza fue, y sigue siendo aun tras su caída, la muestra física más evidente de las devastadoras consecuencias que la Segunda Guerra Mundial tuvo para Alemania, un muro junto al que unas 200 personas perdieron la vida por el mero hecho de intentar cruzarlo; se trataba de una muralla de unos 120 kilómetros de largo que, si bien fue levantado en una sola noche asi en su totalidad -del 12 al 13 de agosto del 61- fue después mejorado regularmente. Berlín no olvida la terrible costura que lo tuvo dividido y, aun siendo hoy una ciudad viva y vanguardista, positiva y de las más bellas y recomendables de Europa, mantiene también vivo el recuerdo de otro tiempo en el que no era una ciudad sino dos, Berlín Este y Berlín Oeste. No puedes visitar Berlín y mantenerte ajeno al muro que ya no existe porque eso sería tanto como viajar obviando la historia, por eso hoy te recomendamos algunos lugares en los que, de un modo u otro, la ciudad recuerda al muro, el tiempo de su existencia y su convivencia con él. Probablemente el único modo de no repetir la historia sea conocerla y entenderla y, para entender el final de la Segunda Guerra Mundial y una de sus consecuencias más dolorosas, la construcción y permanencia de este muro durante casi 30 años en el corazón de Europa, no hay mejor opción que volar a Berlín y visitar los lugares que te recomendamos a continuación. Son las visitas obligadas en Berlín alrededor del muro de la vergüenza.