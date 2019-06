Viaje en el tiempo a la Navidad del siglo XVII en un museo de Londres

¿Te apetece un viaje al pasado? ¿ Quieres saber cómo han cambiado los hogares en los últimos 400 años? En Londres hay once curiosas habitaciones de época en un museo que abarca desde el año 1600 hasta nuestros días. Estancias que recrean el mobiliario, la iluminación y la calefacción de las casas y que nos muestran los cambios experimentados por la sociedad en cuanto a comportamientos, estilos y gustos.

Desde su hall de 1630 nos vamos a transportar a un montón de escenas del pasado. Visitar The Geffrye es como ver una serie de época de la BBC, pero en directo. Podemos recrearnos en cómo eran los dormitorios de las familias más acaudaladas, ver cómo eran los comedores, evocando desde comidas familiares a banquetes en toda regla, podemos imaginar las conversaciones de las damas y de los caballeros de entonces en peculiares salitas de estar o disfrutar de los sofisticados salones en los que las señoras recibían a sus invitados. Cuadros, muebles, adornos, curiosidades, objetos decorativos, vajillas, vestuario, fotografías, testimonios de cómo eran aquellas casas.

The Geffrye es una experiencia única, que van a difrutar grandes y pequeños, porque se trata de un estupendo paseo por épocas lejanas y no tan lejanas, según la edad que tengas, reconocerás objetos y rincones de tu infancia. El museo, en Kingsland Road, Londres, es también un pequeño paraíso, un espacio tranquilo con espléndidos jardines de época, que se han convertido en un oasis urbano en el corazón de Hoxton, una zona de Londres famosa por su experiencia hortícola.

Los jardines de The Geffrye, detrás del museo, también nos muestran cómo han evolucionado los jardines de las casas en los últimos cuatro siglos.

Además, podemos dar otro paso atrás en el tiempo y visitar una casa de beneficencia restaurada. Un hospicio del siglo XVIII que ofrece una visión de la vida de los pobres y los ancianos en el Londres de los años 1780 y 1880. El hospicio restaurado tal y cómo era es realmente chocante, porque nos pone frente a una extraña visión de la vida de Londres. Las visitas se realizan por voluntarios del museo.

Y ahora, y hasta el 3 de enero podemos visitar una exposición muy especial que recrea la Navidad tal y cómo se celebraba en la antigüedad. 'Navidades Pasadas' es una exposición muy querida por los ingleses, que ofrece una visión mágica de cómo la Navidad se ha celebrado en los hogares de este país a través de los siglos.

Decoraciones festivas auténticas transforman las habitaciones de época del museo dando vida a muchas tradiciones, desde el banquete, pasando por el baile y los besos bajo el muérdago, jugar a los juegos de aquella sociedad, hasta colgar las botas en la chimenea, enviar felicitaciones de navidad y decorar el árbol. Salas de época que se visten de gala en este sugerente museo londinense y que se transforman cada año en un lugar de mágico ensueño.

Mientras dura la Navidad en el Museo, la cafetería sirve comida festiva y se pueden comprar curiosos regalos y tarjetas navideñas en la tienda.

El Geffrye está situado en Shoreditch, a pocos minutos de la ciudad de Londres y se puede llegar fácilmente en transporte público. Las estaciones de metro más cercanas son Hoxton y Old Street. La entrada al museo es gratuita. Además ofrece actividades para adultos y para los más pequeños durante las navidades. Visita su página web para apuntarte a sus talleres y actividades. Puedes desde crear decoraciones flores como en el siglo XVII, hasta participar en la tradicional quema del Geffrye del acebo y la hiedra, cantar villancicos, escuchar historias sobre la Epifanía y tomar vino caliente y pastel de Reyes.

El museo abre de martes a sábados de 10 a 17 h, y los domingos y lunes festivos de 12 a 17 h. Cerrado los lunes excepto festivos, Viernes Santo, Nochebuena, Navidad, 26 de diciembre y Año Nuevo. Tenlo en cuenta si decides visitarlo estas navidades.

Más información:

The Geffrye Museum of the Home