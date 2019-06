Viaje al misterio de las Pirámides de Egipto

¿Te imaginas ver las pirámides de Egipto por primera vez? No me refiero a estar frente a una imagen o en el mismísimo Egipto hoy, por primera vez. Imagínate cómo habra sido descubrir las pirámides, estar allí por primer vez, observarlas con ojos de explorador ansioso por vivir el hallazgo de sus vidas.



Pues el viaje que te propone Sociedad Histórica para este mayo-junio 2015 tiene mucho de ese espíritu de asombro que vivieron los pioneros Richard W. H. Vyse y John S. Perring, quienes en 1837 se pusieron a trabajar juntos para entender el misterio que esconden las pirámides. Esta vez, esta expedición ha sido creada por José Miguel Parra, Licenciado y Doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid.

Un viaje totalmente diferente a los típicos recorridos por las pirámides. Porque durante 11 días, recorrerás las necrópolis y templos más conocidos y aquellos que sólo están abiertos a quienes estén dispuestos a asombrarse con maravillas menos populares pero muy espectaculares.

El itinerario propuesto es:

Día 1. Madrid - El Cairo. Recepción en el aeropuerto y primera noche para alojarte en el hotel y cenar tranquilamente por tu cuenta.



Día 2. El Cairo. Hoy, visitarás las primeras pirámides del recorrido, las de Guiza, luego de un generoso desayuno. En la necróplis podremos visitar el interior de la gran pirámide y algunos otros grandes hallazgos arqueológicos del s XX: una barca funeraria que, luego de su reconstrucción, está intacta y se conserva en un museo junto a la pirámide.



Las emociones continuarán cuando entres a las habitaciones de la pirámide de Kefrén, el hijo de Keops, además de la visita a la Esfinge.



Luego de una almuerzo en un restaurante local, te esperan las más de 250.000 piezas del Museo de Arte Egipcio. Allí destaca lo hallado en la tumba de Tutankhamon en 1922.



Día 3. El Cairo. Las pirámides de Dahshur y Abusir serán las protagonistas del dia.

En la necrópolis de Dahsur podrás conversar con José Miguel Parra sobre la evolución de la forma escalonada a la lisa de las pirámides. Es el momento de conocer la pirámide roja, la del padre de Keops. También descubrirás el secreto de la pirámide Romboidal y, previo a la partida, verás las pirámides de de Lladrillo del Reino Medio.



Antes de llegar al Cairo, te espera la necrópolis de Sakkara, donde se construyó la primera pirámide del mundo, la Escalonada. Y tendrás el privilegio de acceder a las zonas restringidas, ya que Sociedad Histórica cuenta con el permiso especial del Consejo Superior de Antigüedades Egipcias. En los alrededores hay muchas otras pirámides que también podrás conocer, como la que no está terminada o la que está decorada con textos en su interior.



Menfis se convirtió en la necrópolis de la capital y allí muchos funcionarios fueron enterrados. Aquí conocerás las magníficas mastabas decoradas. Y hasta descubrirás la de Faraún, el único varón del Reino Antiguo que no quiso ser enterrado en una pirámide.



Día 4. El Cairo - Fayoum. Una día de aventura que empieza arriba a una 4x4 hacia el lago Fayoum para visitar las pirámides de Halara, Lahoun y Meidoum. ¿Alguna vez te habías imaginado almorzar a la sombra de una pirámide? Pues hoy, cumplirás ese sueño.

La visita a las pirámides del Reino Medio te servirán para entender el cambio de la religion estelar a la solar que vivieron los egipcios.

Una jornada así sólo podía terminar con un broche como la cena y el alojamiento en el hotel Helnan Auberge du Lac.



Día 5. Fayoum- Wadi Rayan - Wadi Hitan - El Cairo. Te espera un día repleto de actividades. Por la mañana el Oasis de Fayoum con su Wadi Rayan y Wadi Hitan. Disfrutarás de una barbacoa en pleno desierto. El anochecer llegará de camino a El Cairo.



Día 6-. El Cairo - Luxor. Día de vuelos y crucero en Luxor. Hoy, visitarás el Templo de Karnak y el Templo de Luxor, obra de los grandes faraones. Un cocktail con el capitán del barco antes de la cena te espera por la noche.



Día 7. Luxor - Esna. Necrópolis de Tebas, Valle de los Reyes y la tumba de Tutankhamon. Pero hay más, porque estarás dentro de la pirámide más escondida de Egipto, el Qum. Las sorpresas continúan esta jornada con las vistas panorámicas del majestuoso templo de la reina Hatshepsut y los colosos de Mennon.



La mañana dará para mucho, ya que tendrás tiempo de conocer rincones menos turísticos pero igual de asombrosos, como la ciudad de Deir el medina, donde vivían los obreros que construyeron las tumbas y templos.



La tarde te encontrará navegando hacia Esna mientras, en cubierta, podrás charlar con los expertos egiptólogos que te acompañarán durante el viaje.



Día 8. Esna - Edfu - Kom Ombo.

Estás en un viaje diferente, ya lo has visto. Nada de un tradicional tour de folleto por las pirámides. Así que no te sorprenderá que el desayuno lo disfrutes a bordo del crucero mientras llegas a Efu. Tampoco te extrañará que en tierra te espere una calesa de caballos que te llevarán al espectacular templo de Edfu, dedicado a Hours. Es una de las construcciones egipcias más bonitas, más grandiosas, más asombrosas y una de las mejor conservadas.



Por la tarde, visitarás el Templo de Kon Ombo dedicado a los diosas Sobek y Haroreis.



Día 9. Kom Ombo - Asuán. Ya se va acabando este espectacular viaje por la tierra de las pirámides. Hoy, visitarás la necrópolis de Qubbet el Hawa y verás tumbas de la VI Dinastía. El Templo de Philae es el siguiente, que ha sido reconstruido piedra a piedra en la isla de Agiliquiya luego de que una inundación provocada por el crecimiento del Nilo, lo dejara prácticamente sumergido.

Hoy es un buen día para relajarse mientras navegas por el Nilo, ¿no te parece?



Día 10. Asuán - Abu Simbel - El Cairo. El crucero llega a su fin y un avión te llevará hasta Abu Simbel para visitar los templos de Ramsés II y su esposa, Neferatari. Esta tarde, regresarás a El Cairo para aprovechar tu tiempo libre, por ejemplo, en el bazar Khan el Khalili.



Día 11. El Cairo - Madrid.

Han sido 11 días de aventuras, descubrimientos, paisajes espectaculares y miles de aprendizajes sobre la vida y el legado de los egipcios. Pero todo tiene un final y, luego del desayuno, será hora de regresar a casa.



Este viaje por las Pirámides de Egipto tras los pasos de los pioneros Richard W. H. Vyse y John S. Perring llega a su fin. Una magnífica experiencia creada por Sociedad histórica junto al egiptólogo Dr. José Miguel Parra quien te acompañará durante todo el viaje.

Más información:

Sociedad Histórica