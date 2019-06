Verona, la ciudad de Romeo y Julieta

La pluma de William Shakespeare ha dado a Verona fama e inmortalidad con la historia de dos amantes desventurados, Romeo Montecchi y Julieta Capuleti. Y la historia de este trágico amor puede encontrarse en Verona, en la casa de Julieta y en su tumba. La Casa de Julieta, del siglo XIII perteneció a la familia Dal Cappello, cuyo escudo de armas es visible en el interior del patio. La fachada de ladrillo de la casa, decorada con ventanales góticas, evoca las escenas de Romeo en el famoso balcón de Julieta. La casa se puede visitar. De hecho es una de las atracciones de la ciudad, y en su interior alberga mobiliario típico de una casa aristocrática del siglo XIV. Al fondo del patio la estatua de bronce de Nereo Costantini de Julieta que visitan miles de turistas cada año. Y para los que llegan a Verona en busca de los Capuleto y los Montesco, la casa de Romeo también existe. Se encuentra en Vía Arche Scaligere. Es una casa medieval que perteneció a los Condes de Cagnolo Nogarola aunque no se puede visitar por dentro. En estas fechas siempre nos acordamos de los amores románticos. La ciudad que vió nacer a Romeo y Julieta, es un buen destino para ir en pareja. Una escapada a una de las ciudades más bonitas de Italia, Verona, en la región del Veneto, es una buena opción en febrero. Ruinas romanas, restos medievales, vestigios venecianos y austriacos se pueden ver por toda la ciudad, así como antiguos palacios, plazas, puentes e iglesias maravillosas. En el centro histórico, la Piazza Bra y el Arena, la Piazza Erbe y la Piazza dei Signori, Via Cappello y Corso Porta Borsari que nos lleva al Teatro Romano. El Ponte Pietra, Castelvecchio, el Ponte Scaligero y las antiguas iglesias de San Fermo y Sant'Anastasia, la Catedral y San Zeno . Todo esto y mucho más es lo que nos ofrece esta ciudad histórica. Cafés elegantes y antiguas osterie que son mesones típicos del territorio del Veneto, tiendas de artesanos y tiendas de alta costura dan vida a la ciudad durante todo el año. Verona fascina a los visitantes con su elegancia y su ambiente acogedor, una ciudad en la que la antiguedad y la modernidad se dan la mano. Siglos de historia, su pasado, sus obras arquitectónicas y artísticas, su cultura y el arte que alberga, le otorgó el reconocimiento en el año 2000 de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Verona enamora a primera vista. Para un fin de semana el recorrido recomendado es empezar por el Arena del siglo I d.C y símbolo de la ciudad. Este anfiteatro romano es uno de los mejor conservados del mundo y hoy en día se celebra en él un Festival de Opera todos los veranos. Situado en la hermosa Piazza Bra, nos remonta a épocas pasadas. En esta plaza veremos también el impresionante Palazzo della Gran Guardia y el neoclásico Palacio Barbieri. Por la noche la vida nocturna se concentra también aquí en el Liston, el lugar Veronese por excelencia. Al final de Liston llegamos a via Mazzini, la calle más concurrida de la ciudad que termina en la calle Via Cappello, donde, en el número 23, se encuentra la Casa de Julieta y el famoso balcón. Muy cerca la Piazza delle Erbe o Plaza del Mercado, antiguo foro romano rodeado por la derecha por la Torre dei Lamberti y a la izquierda por las altas casas del gueto y el almenado Domus Mercatorum. Y al fondo la Torre del Gardello y el palacio barroco Palazzo Maffei. Muy cerca está la Piazza dei Signori, el Palazzo del Comune. A continuación el Palazzo del Capitano y el Palazzo del Governo. Más allá el Arco Scaligere y las tumbas monumentales de los Señores de Verona en el cementerio de Santa Maria Antica y muy cerca la Via Sottoriva, una de las calles más típicas de la ciudad Y así llegamos al río Adige, con el puente romano Ponte Pietra y el histórico Teatro Romano, ambos del siglo I a.C. También hay que visitar la Catedral del siglo I d.C y reconstruida en estilo románico. Un recorrido que puede realizarse en un fin de semana, disfrutando de la belleza de la ciudad, paseando con calma y por supuesto deleitándonos con la maravillosa gastronomía de la zona.