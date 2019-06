Se vende iglesia escocesa reconvertida en B&B

Quizás uno de los propósitos de Año Nuevo que te has marcado es el de cambiar radicalmente de vida, abandonar la ciudad y comenzar de cero. A un paso de los campos y bosques de Elgin puede que esté la posibilidad de hacerlo realidad. Allí, en Escocia, se encuentra la iglesia de Urquhart, un pequeño retiro espiritual que fue levantado en 1843 y que puede ser tuya por la no despreciable cantidad de 800.000 euros.

Pero tranquilo. No se trata de retirarse a una iglesia, sino de convertirse en el propietario de uno de los hoteles más curiosos de toda la región. Y es que el actual propietario del inmueble, Andreas Peter, la convirtió en un coqueto lugar de hospedaje en 1998. Bajo el nombre de Parrandier, y bajo un singular concepto de 'bed and breakfast', no hay espacio del antiguo templo que no se haya acondicionado para convertirlo en todo un hostal de lujo. Tanto es así que

Situada a poca distancia del pueblo de Elgin, es posible subir a su campanario, una gran torre de planta cuadrada donde aún hay una gran campana que se puede hacer sonar (ha sido automatizada para marcar la hora diariamente, aunque también se puede hacer de forma manual para mantener el espíritu antiguo del lugar). Desde los más de 22 metros de altura de su ventanal podremos gozar de una vista increíble de las zonas de campo y bosque de las Grampian Highlands, la región escocesa en cuyo corazón está la iglesia.

Dentro de la iglesia de Urquhart se han habilitado siete amplias habitaciones, desde las clásicas dobles con una cama, a las familiares, las 'doble twin' (dos camas adyacentes) e incluso un pequeño apartamento para los que quieran un hospedaje más hogareño y menos de hotel. Todas con baños privados y una transformación que parece mentira que hace un siglo fuera aquello un lugar de culto.

A pesar de que estamos en Escocia, no temas por el mal tiempo. Precisamente la zona en la que está Parrandier, 'The Laich of Moray', es una de las más secas y soleadas de la región. Además, estás a un paso del famoso río Spey, por lo que podrás pescar y hacer todo tipo de actividades en él, además de visitar destilerías, las principales ciudades (Aberdeen e Inverness no están a demasiada distancia) o la costa, ya que el mar también está a un paso.

Hospedarse en la vieja iglesia de Urquhart es posible a partir de 76 libras (100 €/noche aprox.). Eso sí, date prisa en reservar porque ya no quedan habitaciones dobles hasta el mes de abril (aunque siendo Escocia, es un mes mucho mejor para visitar la zona, pues la primavera es muy bonita allí).

Además, si así lo quieres, puedes ir también a Parrandier para cenar. Ofrecen menús de tres platos a partir de las siete de la tarde en una zona habilitada como comedor en las plantas altas de la iglesia. El menú cuesta 16 libras por persona y consiste en comida típica escocesa, con vino de la cava del complejo y siempre se remata con un poco de whisky (eso sí, debes reservar al menos la mañana del día en el que vas, porque no es un restaurante al uso, y deben saber el número de comensales que van a tener).

