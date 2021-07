Vacaciones en la Riviera Italiana

Cuando llega el verano hablamos mucho de la las islas mediterráneas, de la Costa del Sol, la Costa Cálida, la Costa Brava, de la Riviera francesa... pero menos de lo que merece, de la Riviera italiana, también llamada Riviera de Liguria, que es la parte de la costa italiana que está entre la frontera del país con Francia y cabo Corvo en el golfo de La Spezia, ya cerca de la frontera con la Toscana.

¿Cuáles son las localidades más bellas de la Riviera italiana? hay que empezar, sin duda, por Cinque Terre, cinco pueblos maravillosos de entre los que no podrás elegir solo uno: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Viendo que Cinque Terre está precisamente la Riviera italiana seguro que ya te la planteas como destino veraniego con las mismas ganas que piensas en la Riviera francesa llegada la época más cálida del año.

Cinque Terre | Pixabay

Los cinco municipios de Cinque Terre son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; Monterosso es el más poblado de todos ellos y es precisamente ahí donde podrás disfrutar de las playas más grandes de esta zona costera de Italia; Vernazza es el segundo municipio más poblado de los que forman Cinque Terre, se ha levantado sobre un promontorio que mira al mar, a su puerto llegan pequeñas embarcaciones y tanto si llegas por mar como por carretera no olvides catar la vernaccia, el vino local; Corniglia está en la parte central de las Cinque Terre y es el más pequeño de estos cinco municipios y es también el único que no tiene acceso directo al mar así que podríamo decir que es el menos Riviera de los municipios Cinque Terre; Manarola es un pueblo entre dos espolones rocosos, en alto, y en su parte costera cuenta con un pequeño puerto; Riomaggiore, es probablemente el más importante de estos municipios que cuenta con un casco histórico del S.XIII y una zona más moderna o no menos histórica que data del S.XIX.

La Spezia | Pixabay

Claro que no toda la Riviera italiana en Cinque Terre, es más; de Lerici te gustará todo, sus casas y sus calles también su castillo medieval y su costa y por supuesto su playa en San Terenzo, un pueblo también popular porque allí vivió durante un tiempo el poeta Percy Shelley; la localidad de Sestri Levante es famosa por su puerto colorista y por las iglesias que se conservan en la ciudad, también son muy populares los diferentes eventos culturales que se organizan aquí en verano aunque, a cuenta de la maldita pandemia, este año no serán tan notables como en otra época; Portofino seguro que te resulta familiar, es probablemente el lugar más popular de la Riviera italiana atraída por sus aguas prístinas y sus frondosos paisajes, también por su faro, por sus restaurantes y bares, muchos de ellos de alta cocina y por supuesto por su playa que es una de las más bellas de Italia, la de Baiadi Paraggi justo al lado del puerto de Portofino.

Portofino | Pixabay

Camogli es otro de los pueblos de la Riviera italiana que te va a enamorar, es un coqueto pueblo de pescadores con una playa rocosa y un pequeño puerto muy vivo en el que si algo no falta son pequeñas tiendas y restaurantes; además Camogli tiene un interés especial porque es el único lugar desde el que podrás llegar a San Fructuoso, otro pequeño pueblo de pescadores al que solo se llega por mar o recorriendo un camino (y decimos camino porque solo se recorre caminando...) durante casi tres horas.

Santa Margherita | Pixabay

Portovenere es otras de las localidades del Golfo de la Spezia que no te puedes perder, no en vano es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; una de las visitas obligadas de Portovenere es la Cueva de Byron que es la zona en la que el poeta inglés, en su viaje por Italia acompañado por Percy Shelley y su esposa Mary (sí, Mary Shelley, la madre de Frankenstein...) solía nadar.