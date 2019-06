Umaid Bhawan, el último gran palacio de India

El Palacio Umaid Bhawan no deja a nadie indiferente. Sus dimensiones son faraónicas, con 347 grandes habitaciones decoradas con estilo Art Decó, 10,5 hectáreas de jardines y toneladas de piedra caliza que se coronan con una majestuosa cúpula de 32 metros de alto. Construido entre 1928 y 1943 por la familia real de Jodhpur, tiene el honor de ser el último gran palacio levantado en el país. Pero no solo bate récords en India, ya que se trata de una de las residencias privadas más grandes del mundo. Y es que el palacio sigue siendo hoy el hogar principal de la familia real de esta región. Su actual dueño es el Maharajá Gaj Singh, quien decidió dividir el inmueble en tres zonas para darle más utilidad al palacio. Una de ellas se la reservó como residencia. La segunda alberga un museo sobre la historia reciente de la familia real de Jodhpur (en el que no faltan exóticos automóviles dignos de un emperador, así como todo tipo de objetos que permiten comprobar cómo convivieron los colonos británicos con los nobles indios). Por último, la tercera es nada menos que uno de los hoteles más lujosos de Asia: el Umaid Bhawan Palace, gestionado por la firma de lujo Taj Hotels y que pertenece a Leading Hotels of the World. Este cinco estrellas cuenta con 64 habitaciones y suites que conservan el gusto art decó original del palacio, aunque adaptándolo a las necesidades de los viajeros actuales. No se olvidan de lo que es el lujo del Rajastán, por lo que el ambiente es exclusivo y selecto, con servicios y detalles a la altura como el uso de coches antiguos para los desplazamientos de los huéspedes o los frescos pintados a mano que decoran estancias y algunas suites. El palacio forma parte de rutas literarias como la de James Tod, pero sin duda bien merece una parada sosegada de varios días, tanto para disfrutar de las instalaciones del hotel y del museo como de sus jardines y el encanto de Jodhpur.