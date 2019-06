Lo último en diseño, en Playa del Carmen

Hoy volamos a México, a unos de los rincones más maravillosos del país, a la Península del Yucatán. Soñamos con tumbarnos al sol en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Allí encontraremos lo que siempre hemos deseado, la imagen idílica que siempre vemos en las agencias de viajes, palmeras, la arena brillante, aguas de un intenso azul turquesa, calorcito, diversión, naturaleza y un poco de cultura, las magníficas ruinas mayas rodeadas de exuberante vegetación, que son ya Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



En el Caribe mexicano a tan sólo 35 minutos al sur de Cancún, sobre la Riviera Maya, y en el refugio favorito de los jóvenes de todo el mundo, podemos alojarnos en el fabuloso hotel del Grupo Habita, DESEO, miembro también de Design Hotels, para aquellos que no quieren renunciar al lujo urbanita ni siquiera en la playa.



DESEO es un hotel de diseño contemporáneo, construido con materiales naturales de la región por el grupo de jóvenes arquitectos mexicanos de Central de Arquitectura. Con 15 exclusivas habitaciones distribuidas en dos pisos, que durante el día se transforman en enormes salas de estar. Con detalles únicos y exclusivos como un kit básico de playa y fiesta, camas king size, hamacas, aire acondicionado, mini bar, teléfono inalámbrico y un canal de música. Todas con vistas al mar, al salón o a la piscina. Las suites disponen de zona de estar independiente y balcón privado. Precios desde 107 euros la noche. Con servicio de Internet en recepción, cocina de autoservicio que sirve almuerzos y cenas y biblioteca. Wifi gratuita en todo el establecimiento.



Y al estilo de los hoteles más fashion de Ibiza, en el centro del edificio terraza y lounge, un espacio con enormes camas y puffs, al lado del jacuzzi y de la original piscina. Todo muy Chill Out con un DJ pinchando y las aguas azul turquesa del mar Caribe como telón de fondo. ¿Se puede pedir más? El lugar es ideal para relajarse en pareja o con amigos. Un lounge que por la noche se convierte en el mejor lugar de Playa del Carmen para salir de noche. Con DJ, proyecciones de época en blanco y negro, cocktails y bar donde picar algo en plan informal.



DESEO es un hotel solo para adultos, ubicado a muy poca distancia de Chichén Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos de la península del Yucatán, y de Tulum, la ciudad amurallada de la cultura maya situada en la playa en el Estado de Quintana Roo. Dos lugares que no puedes dejar de visitar. Y si quieres algo de deporte, en los alrededores puedes practicar snorkel, buceo y pesca deportiva.

Lujo y buen rollo en este Hotel de diseño creado por el Grupo mexicano Habita, con todo el encanto de la costa del Caribe, sofisticado y especial para los que buscan un punto diferente. Con una entrada de piedra imponente siguiendo el modelo de un templo maya. DESEO sorprende siempre a sus clientes. Un lujo a tu alcance en el bellísimo y siempre apetecible Mar Caribe.