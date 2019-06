Twin Farms, una finca para desconectar del mundo

Cuándo quieres desconectar de todo lo que te rodea, ¿a dónde vas? Quizás elijas un rincón en la naturaleza que solo tú conozcas, a veces simplemente basta con dar un paseo por esa calle poco transitada y en las circunstancias más críticas es necesario coger el coche o el avión y pasar un fin de semana lejos de todo lo que conforma nuestra rutina diaria. Si no sabes responder con exactitud, es que todavía no conoces o has oído hablar de Twin Farms, un hotel en el que la tranquilidad es una obligación y uno es capaz de sentirse aislado y a la vez en contacto con todo aquello que quiera. Porque el desconectar no significa que haya que renunciar a las comodidades, ¡ni mucho menos! Es más, casi habría que decir que es necesario tenerlas a disposición para no tener que preocuparse por nada y abandonarse al relax. Twin Farms es un alojamiento que merece la pena conocer, ya que se trata de una finca rural que está rodeada por más de 120 hectáreas de bosques frondosos, jardines diseñados con una combinación única de flores y plantas, estanques privados y todo tipo de flores silvestres que florecen a sus anchas por los prados. El lugar resulta tan idílico que fue elegido por el escritor estadounidense Harry Sinclair Lewis y por la periodista Dorothy Thompson para retirarse. Algunas de las construcciones que aun hoy se pueden ver datan de 1795, como por ejemplo la granja y el salón. Estos dos espacios son ahora varios salones y comedores y seis elegantes suites en las que se alojan los huéspedes. Twin Farms está compuesta por diez construcciones independientes, cada una decorada con un estilo distinto, que están repartidos por toda la finca. De esta manera, la sensación de intimidad aumenta y la hospitalidad es tal que uno puede al mismo tiempo disfrutar de la soledad y del placer de un trato cercano y amable. Este singular hotel se abrió en 1993 y la belleza del entorno es una de las características que aquellos que pasan unas noches en él valoran más. Porque no se trata solo de dormir en un lugar excepcional, sino de saber que al abrir la puerta de la habitación uno está en plena naturaleza con unas vistas únicas. Las 20 cabañas de Twin Farms tienen un aire rústico y chic, algunas están decoradas con utensilios de pesca y otras proponen un viaje a Marruecos a través de sus azulejos y techos pintados. En el Bridge House Spa todos los huéspedes pueden relajarse y recibir tratamientos de belleza adaptados a sus necesidades, hacer deporte en su centro de fitness o disfrutar de un rato de lectura en una de sus salas comunes con chimenea. En definitiva, el destino perfecto para una escapada romántica que incluya actividades al aire libre como senderismo, piragüismo o esquí de fondo, dependiendo de la época del año en la que se visite. Twin Farms es un lugar de ensueño, situado en la pequeña localidad de