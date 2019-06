Trekking con Llamas en Tilcara

Que el turismo rural ecológico es una tendencia en viajes es ya una realidad. Hoy desde Viajestic os proponemos una actividad diferente una aventura cuyo objetivo principal es la de rescatar el uso de la Llama como animal carguero. Hace mas de 4000 años que el hombre andino se mueve con Llamas. Hoy recorremos aquellos senderos para revivir ese espíritu. Viajamos a Argentina para hacer senderismo acompañados de este bello animal. Hay varios destinos La Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña, con base en Tilcara, o Pozo Colorado en Salinas Grandes, El Colorado en Puna y Purmamarca. Recorridos de 90 minutos, medio día o varios días y turismo rural en comunidades. ¿Te apetece el desafio? Las Llamas no se montan, nos acompañan durante el trayecto a pie llevando el equipaje necesario para los viajes. Rutas preparadas con los equipos de campamento, rica comida, buen vino, y por supuesto, las Llamas. Y no te preocupes si no estás en buena forma física, la aventura puedes hacerla igual. Hay diferentes recorridos adaptados para familias, sencillos, de dificultad media y para quiénes estén dispuestos a retos más complicados.. Los recorridos salen todos los días desde Tilcara, Maimara, Cerro chico y alrededores, previa reserva, y con un mínimo de dos personas. La empresa Caravana de llamas organiza estas salidas. Santos Manfredi, guía local, ha creado un producto único comprometido con la temática social y ecológica. Trekking con Llamas, recuperando así la llama como animal de carga y fomentando el trabajo en las comunidades locales. Precios desde 325 euros medio día con picnic y vino incluido, 704 euros el día completo con almuerzo, mate y mucha aventura y 1690 euros para dos o más días con todo incluido y equipo de campamento, trekking para los más valientes y para los que buscan experiencias más intensas. Tilcara en la provinvia de Jujuy en Argentina es la Capital Arqueológica del Noroeste Argentino. A 2.465 metros sobre el nivel del mar está abrazado por dos ríos, el Grande, que recorre la Quebrada de Humahuaca de norte a sur, y el Huasamayo, que desemboca en el Grande, y recorre el territorio de este a oeste, secos la mayor parte del año. No es hasta diciembre, cuando empieza la temporada de lluvias, cuando sus caudales traen el agua a la región. Tilcara, se levanta más allá del río, y ofrece un paisaje singular con el Cerro Negro salpicado de viviendas tilcareñas. La imponente Quebrada de Humahuaca, es un paraje natural declarado Patrimonio de la Humanidad, y es el eje de este área donde destacan interesantes yacimientos arqueológicos. No hay que perderse el pueblo fortificado del Pucará de la época prehispánica y su Jardín Botánico de Altura. Y hay que llegar hasta la Garganta del Diablo para apreciar la Quebrada en toda su extensión. Y es esta impresionante Garganta la que vamos a recorrer con llamas. Esta aventura podemos vivirla en pareja o con amigos, un viaje al corazón de esta ciudad ubicada al sur del Gran Imperio Inca, enigmática y sorprendente.