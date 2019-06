La tirolina más larga de Europa está en Gales

La tirolina más larga y rápida de Europa -junto a la Fantasticable portuguesa- está en Gales, y esto es sólo el principio porque Zip World ha creado un paraíso para aventureros y amantes del vuelo que será todavía mayor a partir del mes de junio, y todo sin salir de Gales. En 2013 y en la Cantera de Penrhyn, en Bethesta, Zip World estrenaba tirolinas y proponía, no sólo un vuelo, sino una experiencia completa alrededor de la sensación del vuelo: la aventura comienza little zipper, una pequeña tirolina que te llevará al fondo de la cantera alcanzando una velocidad superior a los 60 km/h. Una vez allí, un vehículo preparado para recorrer el lugar, te llevará a conocer de cerca la que fue la cantera de pizarra más grande de Europa para finalmente dejarte en la puerta de big zipper, una tirolina que te hará superar los 150 km/h. Los vuelos son sorprendentes y espectaculares por lo que son, porque te regalan la sensación más cercana a lo que puede ser volar; imagínate lanzado por encima de los 100km/h en tramos cuya altura es además de vértigo... se trata, sin lugar a dudas, de una experiencia de pura adrenalina que además tiene lugar en un espacio que es también espectacular por sí mismo: la Cantera Penrhyn está en las montañas del norte de Gales, cercana a la costa, tanto que en los días claros podrás ver incluso el perfil de la Isla de Man mientras te preparas para lanzarte al gran vuelo. Además, antes de lanzarte, cuando mires frente a ti y bajo tus pies estarás viendo más de 200 años de historia, los que tiene la cantera, aunque en la zona en la que ubican las tirolinas hace ya 10 años que se dejó de extraer piedra y la vegetación ha comenzado a recuperarse. Y si la cantera tiene 200 años las tirolinas lucen 100, que son los que hace que se instalaron las primeras en esta misma cantera con un fin industrial. Y, si toda esta experiencia te parece insuficiente, te sugerimos que esperes a junio y sumes a la aventura del vuelo en Bethesta, una nueva tirolina: y es que será en junio cuando Zip World inaugure, en Blaenau Ffestiniog, Zip World Titan, un circuito de tres tirolinas que suman casi 8 kilómetros y se convierten así en la mayor aventura en tirolina en Europa hasta la fecha, más si tenemos en cuenta que entre este nuevo circuito y el de Bethesta no median más de 40 minutos. Y si eres de espíritu pionero y quieres formar parte del grupo de afortunados que prueben las tirolinas de Blaenau Ffestiniog antes de su apertura oficial en el mes de junio, no tienes más que visitar la web de Zip World apuntarte y... a volar!