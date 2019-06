The Library, todo al rojo

El rojo. Un color que simboliza las pasiones, tanto las buenas como las malas. El fuego, la sangre, la ira, el amor, la fuerza... El rojo se asocia a la ambición, a la vitalidad y a una mezcla de sentimientos que alteran las pulsaciones normales de nuestro corazón. Vestir de este color o apostar por una decoración basada en el rojo es, sin duda alguna, una elección arriesgada. Pero si esta es certera, el resultado será tremendamente atractivo, como es el caso del hotel The Library, situado en Koh Samui, en Tailandia. Se trata de un alojamiento para vivir desde dentro, que llama la atención de todos los huéspedes y se ha convertido en uno de los más singulares del continente. Tailandia, en sus orígenes el destino elegido por miles de mochileros que se desplazaban al país para encontrar paz, naturaleza y calma, se ha convertido con el paso de los años en un refugio para aquellos que buscan exclusividad y lujo. El hotel The Library destaca principalmente por su piscina, que en vez de ser del típico color azul es roja, lo que crea una sensación extraña en un principio y original tras observarla durante unos instantes. Todo el hotel en sí tiene un diseño minimalista elevado a su máxima expresión que, combinado con su excepcional ubicación -se encuentra justo enfrente de la playa- hacen de él una opción tremendamente apetecible. Está formado por 26 villas dúplex y suites, todas decoradas en tonos blancos y con detalles en rojo que le otorgan un toque distinguido y moderno. El lujo de The Library reside en la simplicidad, es decir, el hotel no necesita de muchos ornamentos ni virguerías para convertirse en un lugar acogedor y digno de admirar. Sus líneas sencillas no agobian e invitan a fijarse en las espectaculares vistas del exterior, eso sí, sin dejar de prestar atención a todas las comodidades con las que están equipadas todas las estancias. Su nombre lo ha recibido en honor a la gran biblioteca con la que cuenta el hotel. Esta sala común invita a pasar una tarde entera de lectura entre paredes repletas de libros, música y películas, que se pueden elegir también para disfrutar en las habitaciones. Todo The Library es luminoso y llama la atención al estar prácticamente al lado de un mar de azul intenso. Fue creado como un remanso de paz, un lugar en el que leer un libro tranquilamente es posible en cualquier momento del día y época del año. Eso sí, los huéspedes que tengan el privilegio de alojarse en él durante unos días comprobarán que es difícil concentrarse en el argumento de cualquier historia teniendo al alcance de la vista un paisaje tan único. Desde el restaurante del hotel se ve el mar casi a 360 grados, mientras que el gimnasio también está acristalado para que aquellos que opten por hacer deporte en el interior no se pierdan de un instante de lo que está ocurriendo a su alrededor. En los jardines que rodean The Library hay varias estatuas de fibra de vidrio que simulan simpáticos muñecos leyendo libros. La historia en este alojamiento no se escribe en papel, sino que se plasma en fotografías, en recuerdos y en memorias que jamás saldrán de nuestra mente. Un sueño para muchos, unas vacaciones inolvidables para cualquiera.