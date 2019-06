The Domain Hotels. Stay, Play, Work en Bahréin

La experiencia en The Domain comienza mucho antes de entrar a tu habitación. Porque se trata de otro tipo de espacio. Aquí no se habla de estrellas, ni de lujo, aquí la premisa es “Stay-Play-Work" en un ambiente descontracturado, relajado, que rompe con la barrera entre hotel y espacio social. Para empezar, antes de llegar a Bahréin ya puedes conectarte con los pasajeros que coincidirán contigo a través de los perfiles en redes sociales que prefieras. Tienen un Social Director para pasarte los datos de todas las actividades de las instalaciones para que no te pierdas nada además de ayudarte a romper el hielo con otros pasajeros con perfiles similares. Si este viaje es de negocios, ten por seguro que el The Domain también podrás encontrar gente con la que hablar y hasta cerrar un nuevo trato. Si por el contrario estás aquí para el Gran Premio de F1 o para hacer turismo aquí podrás conocer a a otros viajeros y compartir experiencias. Pero el día tiene muchas horas y estar solo o con tu pareja también es bueno. Así que es el momento de pasar por el Spa para dejarte mimar por uno de esos tratamientos relajantes. Luego el Vietality Juice Bar te permitirá, en un ambiente más desenfadado conocer las combinaciones más inesperadas de jugos y zumos de frutas mezclados con vegetales, que te recargarán de energía con esa sensación de placer saludable. ¿Es hora de un chapuzón? Seguro. Dominar Bahréin desde la piscina y ver el atardecer mientras el techo retráctil te hace sentir que eso que ves fuera es absolutamente tuyo. Además de sus 63 suites de lujo y 68 habitaciones repartidas en estas 39 plantas ubicadas en el área Diplomática, la oferta de ocio y gastronomía de The Domain es más que tentadora. El “Figs & Olives” es ideal para una comida con todo el sabor fusión ítalo-libanés. En su Deli, podrás sentarte a disfrutar de tu café y confirmar que la casual food puede ser extraordinaria. Si te apetece un menú de sabores orientales, te espera el Imari y sus especialidades japonesas. Le Domian, en el piso 34, te encantará con su cocina del sur de Francia. Su Cigar Lounge es un espacio para disfrutarlo acompañado de tu cognac o whisky y charlar mientras disfrutas de los chocolates artesanales que tienen preparados para ti. Y en su Lounge Txoko, encontrarás cocina vasca con tapeo gourmet y una agenda de entretenimiento nocturno que va desde noche de música latina, un poco de Jazz, música retro para hacer un flashback a los mejores años de tu vida o la ladies night de los miércoles, para que las chicas se se diviertan a su manera. El concepto del The Domain es un hotel y un espacio exclusivo para sociabilizar y hacer negocios, si quieres. Y con todo lo más atractivo de un club privado, desde el cual podrás dominar el skyline que emerge de las azules aguas del Golfo Pérsico.