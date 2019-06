Terroríficas atracciones de vértigo en Las Vegas

No sé a vosotros, pero desde luego creo que a nosotros nos costaría mucho subirnos a cualquiera de estas atracciones infernales. Aquí si que vale la frase de ¿Quién dijo vértigo? Y en esta ocasión la cosa es literal. No solo eso, es que además hay tres aterradoras máquinas a elegir según prefieras tu ración de adrenalina, más o menos cantidad. Si es que podemos decirlo así, porque visto lo visto, sería más bien si lo prefieres a lo bestia o a lo bestia más uno, todo depende de como se mire. Stratosphere Tower es la torre más alta de Las Vegas y la quinta torre más alta de Estados Unidos. Esta estructura tiene también el mirador más alto del país. El hotel Stratosphere es un edificio independiente de 24 pisos con una capacidad de 2.424 habitaciones y un casino de 8.000 metros cuadrados. Pero no es de lo que os vamos a hablar hoy. Lo que nos interesa es que este hotel está lleno de aventuras que te dejarán sin aliento. En la azotea de la torre hay dos observatorios, un restaurante giratorio y cuatro atracciones. Cuatro alucinantes atracciones. Los buscadores de emociones fuertes pueden experimentar lo último de lo último en adrenalina a más de 100 pisos por encima de la tierra en la espectaculares atracciones de la Stratosphere. Puedes montar en el Big Shot, el X Scream, el Insanity the Ride o tirarte al vacio en Sky Jump. Big Shot, es la caña, a 329 metros de altura, la atracción más alta del mundo te catapulta desde 280 metros hasta el mástil de la torre a una altura de 329 metros a una velocidad de 72 kilómetros por hora, vas a experimentar lo que se siente ante la falta de gravedad. Insanity the Ride, ya con ese nombre te van avisando de lo que te espera. Te montas en una silla, con cinturón por supuesto, te pasan por el borde de la torre quedando colgado a 274 metros de altura y una vez así, empiezas a girar dando vueltas hasta que quedas en posición horizontal en el vacío a unos 64 kilómetros por hora. Impresionante verlo y experimentarlo. Y por si te sabe a poco, puedes terminar en el X-SCream a 264 metros de altura, la tercera atracción más alta del mundo. Una especie de montaña rusa que termina en el vacío, te lanza hacia delante y quedas colgando en el más allá de la barandilla y de todo. Y ya para los más locos o arriesgados el Sky Jump de Las Vegas es la experiencia puenting desde la torre. Pero vamos, esto que parece sencillo, es lo más normalito. Eso si, hay que tener agallas para lanzarse al vacío desde semejante altura. Dirígete a la parte superior de la Stratosphere Casino, Hotel & Tower para averiguar si eres un loco valiente. Sobresaliendo 1.149 metros en el horizonte de Vegas, la emblemática Torre Stratosphere es la torre de observación más alta de los Estados Unidos y una de las atracciones más emocionantes entre los resorts de Las Vegas. Atrévete.