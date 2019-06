Un templo para los amantes del blues

Desde sus orígenes en el Profundo Sur, el blues siempre ha sido una forma de expresar emociones de tristeza y soledad. De hecho, se convirtió en la base de la práctica totalidad de la música popular estadounidense durante el siglo pasado, incluyendo el rock and roll, el soul y el hip-hop.

Motivados por el amor a esta forma de arte, han creado el Museo del Blues, cuyos fundadores se han propuesto llegar a nuestros corazones creando una atracción cultural única que nos conecta con la historia de América.El objetivo, acercarnos a este tipo de música universal, de una forma entretenida y muy didáctica, como uno de los fundamentos de la música americana. Además es la única institución de este tipo dedicada exclusivamente a la conservación, y en honor de la historia y el legado de la música blues, y de su impacto en América Latina y en el mundo de la cultura en general. Ahí es nada.

La exposición incluye instrumentos, actuaciones en directo y galerías interactivas, para hacernos disfrutar y para que no se pierda este legado y queda para las futuras generaciones de artistas, aficionados e historiadores. En última instancia, el Museo Nacional del Blues sirve como baliza musical llamando a los visitantes a reflexionar, crear, entender y participar.

Este Museo no podía haber encontrado mejor hogar que la ciudad de St. Louis. Situado en el corazón de lo que se conoce como el Blue Belt, St. Louis es un lugar ideal, ya que la ciudad está profundamente arraigada en la historia del blues y ha dado a luz a algunos de los músicos más influyentes y a las mejores composiciones de música. Allí veremos cómo los primeros músicos de blues emigraron al norte del delta del Mississippi a través de San Luis durante el siglo XX. Cómo la ciudad absorbió sus influencias y cómo se convirtió en un centro de expansión de la música blues en el resto del país. Siempre había sido ciudad musicalmente importante y cuando el blues se fusionó con las tradiciones de ragtime y jazz surgió una nueva versión del género: los St. Louis Blues.

Ha sido el hogar de músicos como W. C. Handy, Henry Townsend, Chuck Berry, Miles Davis, Ike & Tina Turner, Albert King y Little Milton, entre otros. Y cuenta la leyenda que W. C. Handy escribió la canción más popular, 'St. Louis Blues', mientras estaba sentado a orillas del río St. Louis en 1914.

Ahora también tu vas a tener la oportunidad de convertirte en una leyenda del Blues en este espectacular museo. A través de una serie de monitores táctiles podrás crear tu propia música, según tu personalidad y tu propio disco de blues. Y todo mientras caminas por las diferentes salas del museo, dando forma a una canción que te llevarás a casa como recuerdo Estas paradas incluyen la creación de una actuación, el nombre, la letra y la estructura de la canción, la grabación, la instrumentación y el ajuste de los niveles de los elementos musicales dentro de la canción en la sala de Zapping. Todas las pantallas táctiles te ayudarán a conseguirlo. Para todas las edades y procedencias. Aprenderás más acerca de la estructura y la composición de la música Blues y serás capaz de participar en la composición de las canciones. Sin duda una experiencia atractiva y estimulante.

Respaldado por todos, desde la leyenda del blues Buddy Guy al actor John Goodman, el Museo Nacional del Blues es un espacio interactivo que cuenta con un teatro de 100 asientos y ofrece un gran calendario de programación que no te puedes perder. Consulta en su página web antes de tu próximo viaje.

El museo abre todos los días de 10 a 17 h., excepto el lunes y el domingo, que abre a partir de las 12 h.

Más información:

The National Blues Museum